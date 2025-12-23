El consumo de carne en la Argentina volvió a mostrar un leve repunte en el último año, aun cuando el precio del kilo de carne vacuna acumuló subas muy significativas. Según explicó Luis Machado en Canal E, las cifras oficiales muestran una mejora moderada, aunque en un contexto todavía delicado para el bolsillo de los hogares.

De acuerdo con datos de la cámara que agrupa a los frigoríficos argentinos, el consumo aparente per cápita registró una suba interanual del 2%. “El consumo per cápita aumentó un 2% con respecto a enero-noviembre del año pasado y se ubica en unos 48,3 kilos por habitante”, detalló Machado. Aun así, aclaró que “es el segundo peor registro de los últimos años”, lo que muestra que la recuperación es parcial.

Más consumo, pero con cambios en la mesa

Pese a este bajo punto de comparación histórica, el especialista remarcó que el dato resulta llamativo si se lo cruza con la evolución de los precios. “Teniendo en cuenta el aumento que tuvo el precio de la carne, es un dato que se puede calificar de positivo”, afirmó, y precisó que “el aumento interanual de la carne vacuna fue del 80%”.

Frente a ese escenario, los consumidores argentinos comenzaron a diversificar su dieta. “La carne de pollo y la carne de cerdo son bastante más baratas”, explicó Machado, y agregó que en el mismo período “apenas superaron el 30% de aumento por kilo”. Esta brecha de precios impulsó un crecimiento sostenido en el consumo de estas proteínas alternativas.

El caso del cerdo es el más notorio. “Se habla de que este año va a haber un consumo récord de carne de cerdo, cerca de los 17 kilos per cápita”, señaló el periodista. Hace apenas dos décadas, recordó, “estaban por debajo de los 5 kilos por habitante”. En tanto, el pollo se mantiene estable en torno a los 48 o 49 kilos por persona.

Por qué subió tanto la carne vacuna

Consultado sobre las causas del fuerte incremento de precios, Machado apuntó a factores estructurales del sector ganadero. “Toda la actividad ganadera tiene ciclos largos”, explicó, y subrayó que la producción aún sufre las consecuencias de eventos climáticos recientes.

En ese sentido, indicó que “la sequía de 2022 y 2023 y las inundaciones posteriores generaron menos terneros, que hoy son novillos que no están en el mercado”. Esta menor oferta presiona los precios al alza. A eso se suma una estrategia defensiva de los productores: “Con mejores pasturas y mejores precios, tratan de retener a los animales el mayor tiempo posible para venderlos con mayor peso”.

Así, mientras el consumo total de carnes podría rondar los 120 kilos per cápita en 2025, el mercado muestra un cambio claro: menos carne vacuna y más pollo y cerdo, en un intento de equilibrar precios y hábitos en un contexto económico complejo.

