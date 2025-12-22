Pese a exhibir mejores ratios fiscales y de deuda que Brasil, Argentina sigue penalizada por los mercados con un riesgo país muy superior. Para Salvador Di Stéfano, el diagnóstico es claro: “el problema no son los números, es la confianza acumulada del pasado”. En ese marco, el analista sostiene que los bonos y las acciones argentinas están baratos y que el país tiene margen para una fuerte recomposición financiera en 2026.

Di Stéfano compara los fundamentals de Argentina y Brasil y destaca una paradoja difícil de justificar desde la teoría financiera.

Qué dice el campeón de las inversiones de Argentina y qué hacer con el dinero

Brasil exhibe déficit fiscal y un elevado peso de intereses, pero cuenta con un colchón de reservas cercano a USD 360.000 millones, lo que le permite sostener un riesgo país de apenas 164 puntos.

Argentina, en cambio, muestra superávit fiscal, paga solo 1,3% del PBI en intereses y aun así convive con un riesgo país cercano a 570 puntos.

“Argentina tiene flujos positivos, pero poco stock de reservas. Brasil tiene malos flujos, pero un gran stock. El mercado hoy premia el stock y castiga la historia”, resume Di Stéfano.

Para el economista, la penalización es excesiva:“Cuando los precios no reflejan los números, hay una oportunidad. Argentina tiene espacio para bajar fuerte el riesgo país y subir la paridad de los bonos”.

Deuda manejable y pagos asegurados: por qué ve valor en bonos y acciones

Uno de los ejes centrales del análisis de Di Stéfano es la estructura de la deuda argentina. Según remarca, la deuda total ronda el 66% del PBI, pero la deuda exigible representa solo el 36,6%, y la deuda con privados apenas el 23% del producto.

“Argentina no tiene un problema de deuda. Pagamos alrededor de USD 8.000 millones por año en intereses, una cifra muy baja en términos internacionales”, sostiene.

En ese sentido, despeja dudas sobre los vencimientos inmediatos:“El 9 de enero vencen USD 4.300 millones. El Tesoro ya tiene más de USD 2.000 millones en el Banco Central y puede completar el resto sin problemas. Relájense, el 9 de enero cobramos”, afirmó el "gurú del blue".

Juan Manuel Truffa: “Los bonos subieron y el correlato directo fue la baja del riesgo país”

Además, mencionó que "el gobierno podría tomar deuda contra garantía de bonos antes del 31 de diciembre, o esperar la aprobación del presupuesto 2026 para que en enero salga a colocar un bono a largo plazo en los mercados internacionales. Creemos que la segunda alternativa es mejor que la primera, eso le permitiría tener más reservas y cubrir el horizonte de vencimientos futuros de la deuda. Esa noticia debería hacer caer el riesgo país".

De cara a 2026, el analista cree que la aprobación del Presupuesto, una eventual salida al mercado internacional a mayor plazo y la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos pueden ser catalizadores clave para una baja del riesgo país.“Si el riesgo país baja, suben los bonos, y cuando suben los bonos, las acciones vuelan. Por eso hoy hay que comprar campeón”, afirma Di Stéfano.

Con inflación en desaceleración, tasas de interés a la baja y un tipo de cambio sin sobresaltos, Di Stéfano considera que el escenario financiero es favorable. A eso se suma una mayor oferta de dólares.

"Comprar acciones y bonos argentinos es una buena opción de inversión, la tasa de interés seguirá a la baja, con perspectivas de una inflación en baja, y un tipo de cambio que no tiene volatilidad, y que pinta para bajar con la oferta potencial de dólares que tendremos vía exportaciones del agro, ley de olvido fiscal, nuevo financiamiento del exterior a empresas más Estado, y la llega de inversiones atadas al RIGI", señaló.

“Los fundamentals están. Falta que el mercado termine de creer. Cuando eso pase, el ajuste de precios va a ser rápido”, aseguró el analista de mercados.

LR