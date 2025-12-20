El sector agroexportador ponderó el “esfuerzo” realizado en el 2025 por Milei en inflación, tipo de cambio y baja de retenciones

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), explicó que para el sector privado “las retenciones es una larga ruta de autopista que hay que seguir pavimentándola a la baja”. “Y en términos macroeconómicos hay una expectativa que el 2026 sea mucho más estable aún. Así que, para el campo, es una buena señal que haya una hoja de ruta en el Banco Central donde el tipo de cambio pueda ser previsible y que la inflación también vaya acompañando en ese camino”, manifestó en diálogo con Nuestra Tierra, que se emite por Radio Perfil AM 1190.

Tras las sorpresivas decisiones del gobierno de Javier Milei de recortar las alícuotas de retenciones, Idígoras expresó que el 2025 se presentó como un año “sumamente activo y cambiante como es el país, aunque algunas variables nos dieron signos positivos: el primero es una macroeconomía mucho más ordenada que para el campo es importante”.

“Cuando hablamos del tipo de cambio e inflación, relativamente es un año bueno. Y, en segundo lugar, el gobierno fue haciendo todos los esfuerzos que pudo para bajar durante el 2025 las retenciones”, dijo.

Según Idígoras, "el esfuerzo del Gobierno ha sido muy importante en materia de retenciones".

El titular de CIARA-CEC recordó que la modificación del esquema impositivo de los derechos de exportación para los granos comenzó con “bajas temporales” en las alícuotas dispuestas desde enero pasado hasta el 30 de junio último. “Luego de participar Milei en la Rural, decidió que la baja en retenciones iba a ser de manera permanente”, recordó.

Idígoras comentó también que, tras “un régimen cero” en retenciones que rigió durante octubre último luego el gobierno de La Libertad Avanza, “siguió bajando retenciones, unos puntos más, para la soja, maíz, trigo, cebada y girasol. Así que me parece que el esfuerzo del gobierno ha sido muy importante en lo macroeconómico y en materia de retenciones”.

Según Idígoras, “a nivel internacional hemos vivos un año típicamente argentino. Hemos logrado exportar el síndrome argentino del cambio permanente en la estabilidad a nivel internacional. Un ejemplo, los europeos se caracterizaban por ser muy predecibles en materia política y durante el 2025 en solo 30 días decidieron modificar el reglamente de no deforestación: una buena noticia, pero que lo hicieron en muy poco tiempo”.

“En segundo lugar, un día antes de venir a Brasil a firmar el Acuerdo Unión Europea Mercosur, se asustaron por un tractorazo y dijeron, no, no lo hago, mejor firmémoslo durante enero de 2026. También Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le ha puesto pizca muy importante de incertidumbre en la guerra tarifaria mundial”, expresó.

Según el titular de CIARA – CEC, toda esta problemática mundial generó que las empresas del sector exportador de commodities agrícolas en la Argentina “tuvieran que conversar cotidianamente con compradores de Tailandia, Malasia, Indonesia y Vietnam, entre otros países; donde la posición americana es muy agresiva para tratar de desplazar los productos argentinos o de Brasil. Hay que recordar que la participación china en Argentina cobra mucha relevancia”, concluyó.

