La industria semillera pide mayor "previsibilidad" para atraer inversiones en Argentina

La generación de producción en semillas y el desarrollo tecnológico de la cadena semillera local requiere, a juicio de la Asociación Semilleros de Argentina (ASA), de un mayor grado de "previsibilidad" tanto económico como en materia de políticas que faciliten el crecimiento de la inversión.

Así lo expresó Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semillera Argentina (ASA), en diálogo con el programa Nuestra Tierra, que se emite por Radio Perfil AM 1190. "La cadena semillera tiene las mismas necesidades que los distintos sectores en la Argentina: previsibilidad, condiciones claras y hacer que esa inversión venga al país, o crezca la que ya está. Hay muchas empresas nacionales, que son de tres personas, y son los que toman el riesgo para producir y tomar licencias para vender sorgo, girasol, soja o especias forrajeras", explicó.

Por ello, Paseyro consideró que actualmente en la Argentina "están dadas las mejores condiciones para que este sector crezca. Hay mucho para mejorar. El otro día escuche que el RIGI son condiciones para la inversión cordillerana y entendemos que todo eso queremos para que Argentina crezca. Esas son las condiciones que hacen a una mayor inversión, con mayor previsibilidad. El productor pide previsibilidad, y nosotros desde la industria también lo pedimos, porque hacemos una actividad similar de mayor riesgo y de mayor inversión", dijo.

En la cadena semillera argentina, según los números de ASA, se generan hasta 25 mil puestos de empleo directos, a los que hay que sumar un número similar de personal contratado durante las cosechas y en las plantas. También destacó la genética de las semillas argentinas: "Hay estudios que indican que la genética argentina en soja supera el 40 al 45% del mercado: eso es realmente un orgullo", dijo Paseyro.

Aseguró que hoy en la industrias de las semillas, tanto local como internacional, "se comparte el conocimiento. Hay licencias cruzadas de todo tipo y eventos biotecnológicos o licencia de germoplasma y edición génica, con proveedores de lo que es el método, que se empieza a compartir. Y se puede tener empresas con características internacionales, pero con el 100 por ciento del personal, junto a las instalación y la inversión en la Argentina".

Debate de propiedad intelectual

Consultado sobre los reclamos que la industria mantiene en materia de derechos de propiedad intelectual y protección de derechos sobre las semillas, Paseyro aseguró que la actividad semillera plantea la necesidad de que se cumpla con "las condiciones para que se dé el derecho de obtentor, para que una variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable, y eso hay que demostrarlo".

"Cuando las empresas la ponen en el mercado -dijo-, tienen que tener la protección para poder ejercer esos años que me dio el Estado (de cobro de derechos), y ahí tenemos problemas que vienen de la práctica. No se discute el uso propio por el productor. Pero lo que estamos tratando, es mejorar el reconocimiento económico de esa reserva de uso que en otros países encontramos soluciones. Entonces padecemos ese desorden argentino y después competimos también en desigualdad de condiciones", refirió Paseyro sobre la imposibilidad de cerrar desde hace décadas la readecuación de una nueva ley de Semillas.

Perfil de la industria semillera

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) fue conformada hace ya 76 años y la integran un variado perfil de compañías, en un 70% principalmente son pequeñas y medianas industrias, dedicadas a la producción, generación y comercialización de semillas en el país. En este listado, figuran firmas como Rusticana, ALZ Semillas, y también hay grandes como es el Grupo Donmario y otras multinacionales.

También hay en la asociación, empresas dedicadas a la edición génica que se desempeñan en la industria semillera argentina, y otras abocadas al desarrollo de métodos que sirven para la verificación de la identidad varietal, tal como son Sumagri y MachVisión.

"Hoy -reconoció Paseyro- la inteligencia artificial, la imagen, el uso del algoritmo y la predicción, son herramientas que se están utilizando en la industria. Entonces el mejoramiento previamente se hace en el laboratorio, antes era todo a campo y teníamos la imagen del investigador agrícola Norman Borlaug, con su sombrero y su cuaderno. Y hoy se trabaja muchísimo en el laboratorio, con mucha información y muchos datos, y luego se va al campo con mucha más precisión de lo que estás buscando".

Según el directivo de ASA, la industria semillera local es "una industria diversa, compleja, porque tiene la complejidad de cualquier empresario argentino. Además es innovadora y desafiante. Si tenemos mucho conocimiento: hay empresas como Gear, Buck, Klein y Basso, que está por cumplir 100 años, y entonces tenemos mucha historia en el mejoramiento genético y eso no muchos países lo tienen, sobre todo en Sudamérica. Con conocimiento que viene del sector público y privado".

Reconoció también que las oportunidades de futuros desarrollos se dan a partir de la "gran historia" que tiene la producción argentina en trigo, maíz, girasol, sorgo y también en soja. Paseyro mencionó también el "buen trabajo de la mano del INTA" que se hace en la obtención de semillas y genética del algodón, arroz y garbanzos. Paseyro consignó que falta apuntar al desarrollo de segmentos tales como el "mejoramiento genético" en frutales, forestación y tabaco.

