El uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre según el INDEC

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,0% en octubre, que representa una caída de 2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2024 (63,0%) y 0,1 en la comparación con septiembre (61,1%), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La manufactura de productos textiles fue la que registró la mayor baja interanual, con un nivel de utilización de 32,5% frente a 47,8% en octubre del año pasado. En cambio, la refinación del petróleo subió de 79,1% a 82,2%.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (82,2%), industrias metálicas básicas (71,1%), productos alimenticios y bebidas (68,7%), sustancias y productos químicos (63,6%), y papel y cartón (62,3%).

La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en octubre

Por su parte, los sectores que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (60,5%), industria automotriz (56,1%), edición e impresión (53,2%), metalmecánica excepto automotores (48,2%), productos del tabaco (42,9%), productos de caucho y plástico (42,6%) y productos textiles (32,5%).

Los sectores que más retrocedieron

Las principales incidencias negativas respecto al mismo mes de 2024 se observaron en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico. La producción de papel y cartón presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,3%, cuando en 2024 registraba 72,9%, debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

Los productos de caucho y plástico presentaron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

Desde el CEPEC sostienen que los números del INDEC muestran "una industria que no retrocede, pero tampoco logra despegar".

"Octubre prácticamente repite el nivel de septiembre y confirma un escenario donde la demanda interna sigue siendo el principal limitante, mientras que el impulso continúa concentrado en un grupo acotado de sectores más dinámicos", añaden.

LM