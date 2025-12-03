La producción textil cayó 20% interanual y se duplicaron las importaciones de China

La producción textil cayó 20,5% interanual en septiembre de 2025, lo que representa el desempeño más bajo de la última década registrado en ese mes, de acuerdo con un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), sobre la base de estadísticas oficiales.

“La contracción se evidencia con mayor impacto al contrastar el dato con el promedio industrial informado por el INDEC, que mostró un descenso del 0,7%”, indica el reporte.

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 37,1%, también la más baja de los últimos 10 años, lo que implica un retroceso de 4,4 puntos porcentuales respecto de agosto y de 14,2 puntos frente a septiembre de 2024.

Natalia Motyl: “Lo peor que nos puede pasar en 2026 es un repunte fenomenal de las importaciones”

Con respecto al empleo, los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizaron 107.000 empleos formales en agosto, unos 7.000 puestos menos que en igual mes de 2024 “y confirma la tendencia contractiva que se observa desde febrero del año pasado. A su vez, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 14.000 puestos de trabajo formales”.

“La caída de la actividad en la industria textil continúa profundizando. Es una situación que exige reaccionar con claridad y avanzar en medidas concretas en el corto y mediano plazo", señaló Luis Tendlarz, Presidente de FITA.

Desde la Fundación ProTejer informaron que en octubre, los precios al consumidor en el rubro prendas de vestir y calzado aumentaron 2,4%.

“En términos interanuales, el aumento fue del 17,4%, posicionándose como el rubro de menor crecimiento anual. En el acumulado entre enero y octubre de 2025, los precios del rubro crecieron 13,5%, rubro con menor incremento del año”, indicaron. En octubre, la inflación interanual fue de 31,3% y en los primeros 10 meses del año sumó 24,4%.

Importaciones

Según ProTejer, las importaciones de productos textiles e indumentaria entre enero y octubre alcanzaron 332.696 toneladas y US$ 1.450 millones, que representan incrementos de 89% en cantidades y 61% en valor.

En ese contexto, las importaciones provenientes de China aumentaron 109%, alcanzando una participación del 70% del total.

En todos los rubros mostraron incrementos y “las cantidades aumentaron más que los montos importados, lo que significa que se está importando a menores precios que los del año pasado”.

