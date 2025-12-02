Por importaciones récord, cerraron 300 jugueterías en dos años

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertan que el sector atraviesa uno de los peores momentos de su historia, por el cierre de comercios y el desplome de las ventas, que en noviembre alcanzó el 30%.

Su presidente, Matías Furió, comentó a PERFIL que "en los últimos dos años cerraron 300 jugueterías de un total de 3.500, algunas de ellas con más de 50 años de historia, lo cual implica la pérdida de empleo para 1.500 personas”.

Según Furió, la salida del mercado de esos comercios se debe a “la baja del consumo y a eso se suma que se puede importar sin aranceles desde tiendas virtuales. Además, deben pagar mucho más por gas, electricidad, alquileres, sueldos, etc”. En el caso de las tarifas, se multiplicaron por 10 desde diciembre de 2023, señaló.

“El sistema 'puerta a puerta' en realidad mata principalmente al importador y al juguetero comerciante, porque la mercadería que tiene es de marca o de licencia”, añadió Furió.

Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron US$ 91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado, según datos de CAIJ.

Además, la baja arancelaria no se trasladó a los precios para las familias:

“El arancel se redujo un 15%, pero los juguetes importados no bajaron de precio”, señaló Furió.

Con respecto a la actitud del Gobierno ante esta situación, “ellos tiene su pensamiento, la gente lo votó y van a seguir con lo que vienen haciendo. Ellos ordenan la macro y después, la micro que se arregle como pueda”.

Contrabando de juguetes

Otro aspecto que preocupa al sector de jugueterías es el contrabando, que alcanzaría el 30% del mercado. “La Aduana quedó con menos controles. Antes se pedía el certificado del juguete cuando ingresaba un producto y ahora se hace ex post, en función de que lo demande”, afirmó el presidente la CAIJ.

Con respecto a la coyuntura, Furió comentó que “este fue el peor noviembre del que se tenga memoria en la industria. Las ventas no venían tan mal, un 6% o 7% por debajo del año pasado, pero en noviembre se desplomaron 30%”.

En cuanto a la industria, en la actualidad tienen 6 de cada 10 máquinas paradas sin producir.