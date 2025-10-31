José Luis Lopetegui: “Bajar los aranceles de importación de juguetes va a afectar directamente a la industria nacional”

En diálogo con Canal E, José Luis Lopetegui, director de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), analizó las recientes medidas del Gobierno que reducen los aranceles de importación para los juguetes y su efecto sobre la industria local.

Menos impuestos, más competencia extranjera

Según el especialista, la decisión oficial de bajar los derechos de importación antes de las fiestas representa un duro golpe para el sector nacional. “Cada vez que el Gobierno baja derechos de un producto que va directamente a la góndola, evidentemente le da una ventaja comparativa y competitiva al importador”, explicó Lopetegui.

Agregó que “la mercadería que está llegando para Navidad ya se va a ver beneficiada con un 15% menos de derechos”, lo que —sumado al IVA y otros impuestos— “es notable”. Para el dirigente, esta política “va a afectar la competitividad del juguete nacional, sin ninguna duda”.

Lopetegui recordó que el 35% de arancel era una excepción del MERCOSUR que permitía a los países proteger ciertos sectores sensibles. “Lo que está haciendo el Gobierno es empezar a quitarle esa protección a las industrias locales”, afirmó. En esa línea, señaló que el Ejecutivo impulsa que las empresas se modernicen y capaciten para competir, aunque “está difícil lograrlo en este contexto”.

Costos logísticos, contrabando y trabas técnicas

El director de CAME también se refirió a la polémica sobre el contrabando de juguetes y aclaró que “el contrabando es una figura muy complicada”, ya que implica “pasar mercadería esquivando el control aduanero, con artimañas o dobles fondos”. Para Lopetegui, muchas veces no se trata de contrabando sino de precios de origen “ridículamente bajos” en mercados como China, que hacen parecer que los productos ingresan de forma ilegal.

Además, el especialista subrayó que la logística es hoy uno de los mayores problemas del comercio exterior argentino: “Un contenedor sale 4.000 dólares solo por la verificación en el puerto”, advirtió, y agregó que los depósitos fiscales “cobran hasta 4 millones de pesos por entregar 10 pallets”.

En cuanto a los trámites, Lopetegui criticó la falta de coherencia en las regulaciones: “El Gobierno primero dice que va a simplificar los reglamentos técnicos, pero después los vuelve a instalar con otra modalidad y más cara”, dijo, lo que genera incertidumbre y costos adicionales.

Sobre la carga impositiva, el referente fue contundente: “Somos uno de los países que más impuestos paga de la región”, destacó. Entre IVA, IVA adicional, ganancias e ingresos brutos, “se eleva el costo financiero muchísimo” y se vuelve imposible competir con los países vecinos.

“Estamos cerca de un 40% arriba del costo de productos similares en Paraguay, Brasil o Chile”, comparó Lopetegui, lo que deja a la industria argentina en clara desventaja frente a sus competidores regionales.

Finalmente, concluyó con una advertencia: “Al haber poca actividad, el importador y el fabricante están igual de complicados”, e instó al Gobierno a revisar las medidas para proteger al sector productivo nacional.

