Marcos Pereda sobre la reforma laboral: “Si queremos un país competitivo que se integre al mundo, estas cuestiones son vitales”

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, pasó por Canal E y expresó el respaldo del sector agropecuario a la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso y reclamó que el proyecto incorpore de manera explícita la Ley de Trabajo Agrario, atendiendo las particularidades del empleo rural.

Marcos Pereda señaló que, “verdaderamente más del 40% del mercado laboral hoy es informal y en nuestro caso, en el caso agrario, hay mucho trabajo en el campo que hoy está realizándose sin las debidas formalidades”. En ese sentido, remarcó que la formalización es clave porque “además hay riesgos laborales que están siempre latentes”.

La reforma laboral y el objetivo de integrar a más gente al sistema formal

Desde la SRA, explicó, el apoyo a la reforma responde a la necesidad de integrar a más trabajadores al sistema formal: “Es fundamental que podamos desde el punto de vista de los contratistas, desde el punto de vista de los positivos en lo que son economías regionales, etcétera, poder incorporar toda esta gente dentro de un mercado formal que beneficia a todas las partes”.

Pereda subrayó que el empleo agrario tiene características específicas que deben ser contempladas por la legislación. “Hay muchas actividades nuestras con mano de obra intensiva y desde ese lugar la formalización es muy importante”, explicó, y agregó que se trata de trabajos que muchas veces son estacionales, lo que exige mayor flexibilidad: “Eso significa que debe haber cierta flexibilidad para la incorporación”.

Sobre los cambios concretos que propone el sector, señaló que uno de los ejes centrales es reducir la litigiosidad. “Todo lo que es la contratación desde un lugar donde no signifique, por ejemplo, todo lo que es la parte indemnizatoria, todo lo que es el sentido de poder desvincular sin tener que asumir esta idea de una potencial contingencia”, afirmó. También mencionó la necesidad de revisar “todo lo relacionado con lo que es los riesgos de trabajo y el sentido del ART y de la responsabilidad”.

El rechazo de la CGT a la reforma laboral

Frente al rechazo de la CGT y de UATRE a la reforma,el entrevistado comentó: “La CGT completa se está oponiendo a todo lo que es reforma laboral”. A su criterio, esa postura responde a estructuras que no se adaptan a la realidad actual. “Tienen esta actitud de, bueno, de estar anquilosados en cuestiones que verdaderamente son muy incongruentes y son inconsistentes con la realidad que estamos viviendo”, sostuvo.

Luego, manifestó que la reforma es indispensable si Argentina quiere integrarse al mundo. “Si nosotros queremos un país competitivo que se integre al mundo y que compita mano a mano con el resto de los países, estas cuestiones son vitales”, remarcó, y añadió: “El país lo necesita”.