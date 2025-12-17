“Que nosotros nos paguemos nuestras propias indemnizaciones es como que nos mandan a suicidarnos”

El secretario general del Sindicato de Aceiteros de Rosario, Marco Pozzi, analizó para Canal E la confirmación de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso sobre su adhesión al paro nacional y a la movilización convocada por la CGT para este jueves 18, con una huelga de 24 horas en todo el sector aceitero.

Marco Pozzi sostuvo que detrás del proyecto “están las patronales nuestras, que son las más beneficiadas” y resaltó: “Están los grandes empresarios, que son los más beneficiados por esta reforma laboral”. Según afirmó, la reforma “no sólo es regresiva, sino que además desequilibra de una manera la balanza, la balanza entre el trabajo y el trabajador y el empresariado”.

La visión de las patronales

En ese sentido, remarcó que, “pensar en estos tiempos como un tiempo de consenso, con estas patronales, con esta voracidad” implica “leer una realidad que no existe”. Y agregó: “Hace tres meses de estas mismas patronales, que hoy dicen que nosotros hacemos una huelga política, un paro no político, ganaron en tres días 1.500 millones de dólares, porque el Estado le bajó la retención a cero durante tres días”.

Para Pozzi, el trasfondo del conflicto es estructural: “Es un desequilibrio aún mayor, es ponerle más peso del lado de los empresarios a la balanza, que sólo se responde con huelga”. Además, advirtió que la reforma “no va a generar empleo, porque el empleo no lo genera la ley laboral, el empleo lo genera la industrialización”.

Los derechos que afecta la reforma laboral

Uno de los puntos más críticos es el impacto sobre los derechos constitucionales. “Lo que va a pasar gravemente en esta reforma laboral es el ataque al convenio y el ataque a la huelga. Son dos derechos constitucionales”, afirmó. En esa línea, planteó que, “es evitar que los trabajadores puedan negociar en forma colectiva los salarios” y “evitar que los colectivos de trabajadores puedan hacer una huelga para protestar”.

Sobre el fondo de asistencia laboral propuesto por el Gobierno, el entrevistado comentó: “Que nosotros nos paguemos nuestras propias indemnizaciones, como que nos mandan a suicidarnos”. Sobre la misma línea, agregó: “El sadismo que carga esta reforma laboral”.

También cuestionó las propuestas impulsadas por la Sociedad Rural Argentina para modificar la Ley de Trabajo Agrario. “¿De qué pueden hablar de trabajo si son explotadores?”, lanzó, y sostuvo que, “el ADN de ellos es explotar al trabajador”. En ese marco, afirmó: “El trabajo agrario es un trabajo que está siendo esclavizado en un montón de lugares”.