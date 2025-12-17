Para un especialista, actualizar las bandas cambiarias mediante la inflación “le da mucha más sostenibilidad al programa”

Con el fin de analizar el impacto de estas medidas sobre el dólar, la inflación, el riesgo país y el acceso al financiamiento internacional, este medio se comunicó con el gerente general de Sailing Inversiones, Auxtin Maquieyra.

Ante las versiones que circularon tras el anuncio oficial, Auxtin Maquieyra planteó: "El tipo de cambio dentro de las bandas va a seguir flotando como tuvo hasta hoy, con lo cual, no creo que sea una devaluación encubierta y tampoco creo que sea, digamos, inflacionario per se". Según explicó, en un régimen de tipo de cambio flexible, el impacto sobre los precios no es automático y depende, principalmente, de la evolución de la cantidad de dinero.

La actualización del dólar al ritmo de la inflación

Asimismo, subrayó que el cambio más relevante es el mecanismo de actualización de las bandas: "El tipo de cambio se iba a estar actualizando al 1% mensual antes de este cambio y ahora como el dato de inflación llega con algún rezago, digamos, en enero vamos a estar actualizando las bandas por la inflación que salió en noviembre". Esto, aclaró, no implica que el dólar vaya directamente a esos valores, ya que seguirá moviéndose por oferta y demanda.

Maquieyra señaló que la ampliación de las bandas le quita presión al mercado: "Eso no implica que el dólar vaya a estar en esos valores, porque la realidad es que va a estar flotando dentro de esos valores". En ese sentido, consideró que el nuevo esquema aporta previsibilidad: "En mi opinión le da mucha más sostenibilidad al programa, porque hoy en día si vemos en la cotización del dólar y las bandas actuales, vemos que está prácticamente muy cerca de la banda superior".

Cuál será el nuevo techo del dólar

Sobre los valores esperados, indicó: "Básicamente esto nos va a dar unos valores de fin de enero aproximadamente, fin de febrero, cercano a los 1.600 del techo". Aunque insistió en que el mercado definirá el nivel efectivo del tipo de cambio.

Sobre las razones para no haber avanzado antes con este esquema, el entrevistado explicó que el contexto electoral fue determinante: "No lo han hecho antes por un tema electoral y de caída de demanda de dinero, en un contexto donde la gente no quiere pesos". Tras las elecciones, observó un cambio en el comportamiento del mercado: "Se vuelve a recuperar esa demanda de pesos".

Respecto de una flotación completamente libre, comentó: "El mercado tiene que aprender, digamos, a flotar". Y utilizó una metáfora: "Es una persona que está aprendiendo a caminar que hay que acompañarla en ese proceso".