El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, confirmó en Canal E la adhesión del gremio a la movilización convocada por la CGT y lanzó duras críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

“Para nosotros, que somos un gremio que representamos a todos los trabajadores rurales del país, que ya venimos siendo sometidos con derechos vulnerables, especialmente, con un alto porcentaje de trabajadores en negro de la actividad, alrededor del 70%, y después de haber vuelto al secretario de la CGT, después de casi ocho años, hoy forma parte del secretario del CGT, para nosotros participar de esta marcha es una puesta en escena”, explicó José Voytenco.

La reforma laboral y su impacto en los derechos de los trabajadores

Asimismo, sostuvo que el objetivo central de la movilización es visibilizar el rechazo a la reforma: “Queremos enfrentar nuestro rechazo total a esta modernización laboral, atenta directamente contra los derechos de los trabajadores”.

Uno de los puntos más sensibles señalados por Voytenco es la eliminación de atribuciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. “La Comisión Nacional de Trabajo Agrario es la entidad donde nosotros nos sentamos a discutir los salarios del sector, y donde se homologan los acuerdos salariales del sector”, afirmó.

Según explicó, el proyecto reduce su rol a una función meramente administrativa: “Va a quedar como una simple Secretaría Administrativa que lo único que va a hacer va a ser es convocar a las partes, llevarnos adelante un calendario de reuniones, pero no va a tener incidencia en las negociaciones”.

Caída del poder adquisitivo de los trabajadores

Esto, advirtió el entrevistado, impactará directamente en los ingresos: “Hoy, el ingreso de un trabajador rural está promedio de bolsillo en $800.000”. Sobre la misma línea, comentó que, “estamos prácticamente al 50% del valor de una canasta familiar básica”.

También cuestionó la extensión del período de prueba: “Periodo de prueba que se aplicaría a los trabajadores permanentes de ocho meses. O sea, es una locura”. Y alertó sobre sus consecuencias: “Mayor trabajo en negro, y van a terminar perjudicando al trabajador”.