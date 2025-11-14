La industria textil cae por debajo del 50% y las pymes alertan por una crisis de competitividad

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes, advirtió que el sector lleva años de retroceso y reclamó medidas urgentes para sostener la competitividad.

Un sector textil que no logra frenar la caída

La industria textil atraviesa uno de sus peores momentos. Según el presidente de Industriales Pymes, la utilización de capacidad instalada está muy por debajo del 50%, un nivel crítico que se agravó por el incremento de productos importados. “Los textiles es uno de los sectores que más viene sufriendo; estamos por debajo del 50%”, subrayó Rosato.

El empresario explicó que, pese a los acuerdos internacionales y la asistencia económica recibida por el Gobierno, la industria manufacturera . “La caída de ventas en los últimos dos años llegó hasta el 50% y en primeras marcas el promedio fue del 30%”, afirmó. Esta situación, dijo, afecta a todo el sector productivo y golpea directamente a los puestos de trabajo.

La ampliación de importaciones, sumada a la contracción del consumo interno, profundiza un escenario recesivo. “Mientras se potencian las importaciones, Argentina queda con menos posibilidad de competitividad”, advirtió Rosato, señalando que el reciente acuerdo con Estados Unidos podría agravar la crisis para las pymes manufactureras, especialmente en productos con mayor valor agregado.

Reclamos por competitividad, impuestos y diálogo con el Gobierno

El dirigente pyme insistió en que la Argentina necesita una ley integral de competitividad, que atienda no solo el aspecto laboral, sino también la carga impositiva y los costos que impiden a las empresas competir globalmente. Según Rosato, el país hace lo contrario: baja aranceles para importaciones, mientras los costos internos siguen en alza.

Mencionó que las importaciones crecieron un 34%, frente a un aumento del 10% en las exportaciones, achicando cada vez más la brecha productiva.

Frente a este escenario, Rosato cuestionó la falta de diálogo del Gobierno con el sector industrial. “El gobierno no está consultando al sector productivo, especialmente a las pymes”, sostuvo, y explicó que ni el ministro Caputo ni el secretario de Producción han recibido a la entidad para debatir medidas.

El dirigente recordó que Industriales Pymes ya presentó el proyecto RIPI (Régimen de Incentivos para Inversiones), un esquema equilibrado —según describió— que busca bajar costos y sostener la producción local. “Si no se hace algo, van a seguir cerrando empresas; en siete años ya perdimos más de 30.000”, alertó.

De cara al 2026, Rosato expresó una expectativa moderada: el pedido es que el Gobierno coloque a la industria manufacturera en el centro de la agenda económica, antes de que la crisis derive en un deterioro aún mayor del empleo y la actividad.

