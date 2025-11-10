Eugenia Muzio sobre bonos y reservas: “Hasta ahora, el Ministerio de Economía no ha salido a confirmar nada de manera oficial”

En conversación con Canal E, Eugenia Muzio, periodista especializada en Economía del diario Perfil, explicó las definiciones de Luis Caputo ante inversores en Estados Unidos y las expectativas del mercado frente al rumbo del programa económico.

Las señales de Caputo ante los mercados

Según detalló Muzio, la información surgida desde la agencia Bloomberg reveló que durante su viaje a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “las bandas cambiarias irán ampliándose hacia el 1,5%”, un movimiento que podría marcar una transición hacia una eventual liberación del tipo de cambio.

“Hoy ese rango se ensancha al 1%, pero iría al 1,5% para empezar a amplificar más rápido en un modelo de transición”, explicó Muzio, quien subrayó que se trata de una respuesta del ministro a las dudas de los inversores sobre el programa económico.

La periodista precisó que el Gobierno también ratificó la recompra de bonos y la intención de acumular reserva, aunque aclaró que “hasta ahora, el Ministerio de Economía no ha salido a confirmar nada de manera oficial”.

Muzio adelantó además que Caputo tendrá una entrevista televisiva clave en la que podría brindar más detalles sobre la política cambiaria, mientras desde el Ministerio prefieren mantener silencio hasta ese momento.

Agenda económica y reforma laboral

Respecto a la relación con el sector industrial, Muzio señaló que “la UIA mantiene una agenda conjunta con el Gobierno en torno a las reformas estructurales”, especialmente en materia laboral.

“A pesar de la caída de la actividad y del empleo, hay una actitud más colaborativa tras las elecciones”, observó, aludiendo a la sintonía entre el Ejecutivo y los empresarios industriales.

La periodista destacó que Caputo será protagonista esta semana en dos eventos centrales: primero, el miércoles en la Fundación FIEL, donde compartirá escenario con economistas como Domingo Cavallo, y luego el jueves en la Conferencia Industrial, donde abrirá el encuentro representando al Gobierno.

“Va a ser muy interesante escuchar cómo se dirige Caputo ante la Fundación FIEL y, al día siguiente, ante los industriales, en un contexto de economía frenada”, anticipó.

La especialista remarcó que la reforma laboral será el primer gran proyecto que el Gobierno intentará aprobar en el nuevo Congreso, junto con el Presupuesto antes del 31 de diciembre.

“Hay puntos en común entre el Ejecutivo y la industria en el marco del Consejo de Mayo, donde se está diseñando la reforma laboral”, completó.

