Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) oficializó un nuevo marco normativo para la planificación, producción y difusión de estadísticas oficiales en Argentina, acompañado de un plan a seis años que busca modernizar el sistema de producción de datos.

Las modificaciones en el organismo se implementaron a través de la Resolución 130/2025, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de su titular Marco Juan Lavagna, con el objetivo de garantizar estándares de calidad, transparencia y confidencialidad según los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de la ONU.

En el extenso tenso difundido este jueves, se indicó, entre otras cosas, que se creará el Plan Estadístico Plurianual, un esquema que determinará la estrategia que implementará el sistema estadístico nacional para los próximos seis años, definiendo prioridades, operativa y métodos de recolección para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Según se indicó en el documento, el INDEC "estará a cargo de la preparación de los planes estadísticos oficiales orientados a satisfacer la demanda usuaria" y de este proceso podrán participar los organismos miembros del SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL (SEN).

El Plan en cuestión deberá establecer las actividades y tareas derivadas de la producción y difusión estadística, incluir la periodicidad de las operaciones oficiales junto a su alineación a las buenas prácticas internacionales y explicitar los operativos que llevará a cabo el INDEC, detallando el método de recolección y variables en cada caso.

El plan mencionado también deberá incluir un listado de los registros administrativos y conjuntos de datos que estén a disposición del INDEC, especificando la fuente proveedora y la operación estadística que utilizará la información. Además, deberá consignar información sobre las principales actividades continuas y su apego a las recomendaciones internacionales en la materia.

El documento solicitado se deberá presentar a las autoridades del Ejecutivo y los Ministerios y, durante su período de vigencia, se deberá compartir también con las autoridades del Legislativo y podría ser difundido en reuniones de actualización periódica, con representantes de organismos e instituciones miembros o no del SEN.

La decisión tomada desde el organismo proviene de la necesidad de "brindar mayor claridad sobre los alcances del marco normativo aplicable al INDEC", para así "garantizar un estándar de calidad mínimo (...) en consonancia con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU".

Según se indicó en el documento compartido en el Boletín Oficial, el INDEC actuará de acuerdo a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU, que indica que las estadísticas oficiales son un elemento indispensable dentro del sistema de información de una sociedad democrática.

"El INDEC decidirá con independencia, honestidad intelectual y arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética profesional, acerca de los métodos y procedimientos", se detalló luego sobre el accionar del organismo en busca de mantener la confianza en las estadísticas oficiales.

En términos de relaciones internacionales, el INDEC "promoverá activamente su participación en instancias de cooperación y coordinación internacional en materia estadística", para así "fortalecer las capacidades institucionales, incorporar buenas prácticas, estándares metodológicos y marcos conceptuales internacionalmente validados".

Entre otras cosas, el organismo también fomentará su vinculación con organismos internacionales de alcance global, participará activamente en foros regionales y propondrá mecanismos de coordinación técnica permanentes y reportes de seguimiento de los compromisos internacionales asumidos.

AS/LT