Los salarios registrados perdieron contra la inflación en septiembre

El índice de salarios en septiembre se incrementó 2,2% mensual y 46,0% interanual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El indicador acumula una suba de 30,4% con respecto a diciembre de 2024, superando a la inflación de 22,0% en los primeros 10 meses del año, de acuerdo con lo informado por el INDEC.

El aumento de 2,2% mensual se debe a subas de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado. En los dos primeros casos, los incrementos perdieron contra la inflación de 2,1%, mientras que el tercero la superó.

Leve mejora del ingreso disponible en agosto, pero el consumo sigue sin repuntar y la mora crediticia marca récord histórico

La suba interanual de 46,0% promedio se debió incrementos de 32,9% en el sector privado registrado, 35,0% en el sector público y 120,2% en el sector privado no registrado, que en todos los casos se ubicaron por encima de la inflación de 31,8%.

Salarios registrados

Según Nadin Argañaraz, presidente el IARAF, si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una suba del sector público (2,5%) y suba del sector privado registrado (0,9%).

“Y si se considera la variación real parcial de los salarios en los primeros nueve meses de 2025, se aprecia una suba del sector público del 5,5% (caída de 18,9% respecto a 2023) y una suba del sector privado registrado del 7,1% (caída de 2,7% respecto a 2023)”.

Según Argañaraz, de mantenerse estos niveles reales durante el resto del año, los salarios privados registrados anuales podrían finalizar el año con un crecimiento real del 5,0% y los públicos con uno del 4,3%.

En cuanto a la dinámica de los salarios privados en la era Milei, Argañaraz sostuvo que los salarios privados registrados en septiembre se encontraron 0,7% debajo de noviembre de 2023 y que los del sector público estuvieron un 14,0% abajo.

Expectativas para octubre

“La inflación del 2,3% de octubre puede haber generado una nueva baja real. De mantenerse estos niveles reales de septiembre durante el resto del año, los salarios privados registrados anuales podrían finalizar el año con un crecimiento real del 5,0% y los públicos con uno del 4,3%”, afirmó Argañaraz.

Por su parte, la consultora Equilibra sostuvo que "nuestra estimación en base a las paritarias de los principales gremios (25 Convenios Colectivos de Trabajo) arroja un alza nominal del 1,7%".

Y añadieron: "Si bien el salario promedio registrado por SIPA viene creciendo por encima de lo firmado en los Convenios Colectivos de Trabajo durante los últimos meses, hay indicios para pensar que el salario real formal habría continuado la caída reflejada en septiembre.

LM/DCQ