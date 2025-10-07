Salarios: cada trabajador y jubilado perdió hasta $8 millones en la era Milei según un informe privado

Los salarios y las jubilaciones “no logran recuperar nada de lo perdido” desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023, de acuerdo con un informe realizado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

El informe del MATE sostiene que la inflación “lleva casi cinco meses al alza”, siendo la última de agosto del 1,9%, “un valor que marca la persistencia del problema inflacionario”.

“Es un magro resultado teniendo en cuenta el alto costo social, financiero y productivo al que se sometió a la sociedad argentina con la excusa de bajar la inflación”, señala el reporte elaborado en base a los datos de organismos oficiales.

Desde el MATE calculan que el salario del sector público quedó 19% por debajo del nivel de diciembre del 2023 y acumula 10 meses en ese mismo nivel. Por ello, cada trabajador del sector público perdió $8,1 millones desde el inicio del gobierno de Milei.

Por su parte, el salario del sector privado tampoco repuntó: se estancó cinco puntos por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y, al igual que el de la administración pública, hace 10 meses que no crece.

Es decir, que desde diciembre del 2023 cada trabajador acumula una pérdida de $1,7 millones.

Con respecto a las jubilaciones, el poder de compra continúa estancado un 23% por debajo de 2023. Es decir, que cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de casi $4 millones.

Transferencia de ingresos y expectativas empresarias

En cuanto a la transferencia de ingresos que se produjo en la economía argentina, el informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía precisó que un total de $55 billones estuvo destinado a otros sectores de la economía como consecuencia de “la caída del costo salarial”.

De ese total, entre los sectores que más perdieron se encuentran los ingresos de los trabajadores asalariados (-$40,1 billones), la recaudación de la seguridad social (-$9,4 billones), las obras sociales (-$4 billones) y los sindicatos (-$1,5 billón).

El reporte también destaca que según el INDEC, por primera vez en el gobierno libertario hay más empresarios que creen que estarán peor en los próximos meses que aquellos con respecto a los que esperan estar mejor.