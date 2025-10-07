ANSES lanzó un nuevo programa de descuentos para jubilados en los principales supermercados

El Ministerio de Capital Humano y ANSES lanzaron un nuevo programa de descuentos destinado a jubilados y pensionados, con el objetivo de fortalecer su poder adquisitivo ante el aumento del costo de vida. Desde este mes, quienes cobren sus haberes a través del organismo podrán realizar compras con un 10% de descuento automático en supermercados seleccionados y acceder a beneficios bancarios complementarios.

El mecanismo de aplicación es automático y se activa en el momento del pago, sin necesidad de realizar ningún trámite previo. Solo es necesario usar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde el beneficiario cobra su haber previsional.

El beneficio se mantendrá vigente durante todo el mes de octubre y podría extenderse en función de los resultados del programa y la evaluación del organismo.

Descuentos en supermercados

El programa contempla descuentos sin necesidad de inscripción previa, que se aplican directamente al pagar con la tarjeta de débito con la que se percibe la jubilación o pensión.

Entre las cadenas adheridas se encuentran:

- Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

- Coto: 10% sin tope en todos los rubros.

- La Anónima: 10% sin tope, no acumulable con otras promociones.

- Josimar: 15% en todos los rubros.

- Carrefour: 10% con tope de $35.000.

- Día: 10% con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras ofertas.

El beneficio no incluye productos de carnicería, electrodomésticos ni marcas seleccionadas en algunos de los supermercados mencionados.

Reintegros adicionales con Banco Nación

A través de un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a un reintegro adicional del 5% sobre las compras realizadas con BNA+ MODO, con tarjeta de débito o crédito, en cadenas como Carrefour, Coto, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Chango Más y Josimar.

El tope mensual para este beneficio es de $20.000. Además, el banco otorga un rendimiento diario del 32% de TNA sobre saldos de hasta $500.000 en las cuentas.

Beneficios en Banco Galicia

Por su parte, Banco Galicia se sumó con una propuesta diferencial: hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en supermercados, y descuentos del 25% en farmacias y ópticas. Los topes mensuales son de $20.000 y $12.000 respectivamente.

Asimismo, quienes cuenten con una cuenta remunerada FIMA obtendrán rendimientos diarios del 33,2% TNA sobre su saldo.

lv / lr