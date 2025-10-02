ANSES: bonos y aumentos en octubre 2025, quiénes los reciben y de cuánto son

Octubre llega con novedades en materia económica para millones de argentinos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la variación del IPC de agosto. Además, se mantiene el bono de $70.000, un refuerzo clave que impactará en quienes perciben los haberes mínimos y montos cercanos.

Jubilados: cómo es la ampliación del plan de descuentos en supermercados, farmacias y ópticas

El anuncio se da en un contexto de presión inflacionaria y negociaciones paritarias que también alcanzan a distintos gremios y actividades del sector privado. De este modo, tanto jubilados como trabajadores registrados verán actualizados sus ingresos en octubre, con incrementos que buscan paliar la pérdida de poder adquisitivo.

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $326.298,38 → con bono, $396.298,38. Jubilación máxima: $2.195.679,22. Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70 → con bono, $331.038,70. Pensión por invalidez laboral: $228.409. Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62.

Asignaciones familiares y universales

AUH y AUE: $117.252 (general) | $152.428 (Zona I). Asignación por hijo – trabajadores registrados: Hasta $907.793: $58.631. Entre $907.793 y $1.331.368: $39.548. Entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920. Entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340. Hijos con discapacidad: hasta $190.902 (según tramo).

Asignaciones por única vez

- Nacimiento: $68.341.

- Adopción: $408.616.

- Matrimonio: $102.330.

Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Importante: los grupos familiares con integrantes que superen ingresos de $2.403.613 no podrán acceder a las asignaciones, aun si el ingreso total del hogar queda por debajo de ese monto.

ANSES: calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y AUH en octubre 2025

Aumentos en el sector privado

Además de las prestaciones de ANSES, distintos gremios acordaron subas y sumas fijas que impactan en octubre:

Empleados de comercio: aumento del 1% sobre salarios de convenio + suma fija no remunerativa de $40.000 hasta diciembre. Metalúrgicos (UOM): incrementos escalonados del 1% mensual como parte de la recomposición paritaria. Camioneros: suba del 6,5% + suma no remunerativa de $25.000, con cuotas progresivas.

En el caso de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, algunos sindicatos confirmaron un aumento del 2,5% mensual en octubre, dentro del esquema paritario vigente.

lv / lr