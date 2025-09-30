Jubilados: cómo es la ampliación del plan de descuentos en supermercados, farmacias y ópticas

El Ministerio de Capital Humano anunció la ampliación del programa de descuentos para jubilados y pensionados nacionales con más de 7 mil comercios adheridos en todo el país, que incluyen supermercados, farmacias y ópticas.

“Para acceder a estos beneficios los jubilados y pensionados deberán pagar con la tarjeta asociada a su cuenta de la Seguridad Social”, precisaron desde la cartera.

Cuáles son los descuentos

Los descuentos son desde un 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Banco Nación

Para quienes cobran la jubilación o pensión en el Banco Nación, hay un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia.

En el caso de cobrar la jubilación o pensión en el Banco Galicia, hay hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Cuáles son los comercios adheridos

En el siguiente listado se pueden consultar cuáles son los comercios adheridos al programa.

Fuente: Ministerio de Capital Humano.