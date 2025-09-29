Llaryora relanzó el Programa Primer Paso: "Gobernar es generar trabajo"

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora relanzó el Programa Primer Paso (PPP) que ofrece 15 mil oportunidades laborales a los jóvenes en todo el territorio provincial.

PPP

"Gobernar es generar trabajo. En #Córdoba no queremos que nadie quede al costado del camino, resignando sueños y proyectos. Por eso he decidido poner en marcha una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP): una iniciativa que transformará la vida de miles de jóvenes y abrirá 15.000 oportunidades laborales en toda la provincia", anunció el mandatario.

“En un contexto nacional difícil, no podemos mirar hacia otro lado. La crisis golpea con fuerza a los más jóvenes, que enfrentan una alta tasa de desempleo y enormes dificultades para acceder a su primer empleo”, analizó.

“Frente a este desafío, relanzamos el #PPP: un programa que prioriza la inserción laboral, combinando formación, práctica y experiencia en relación de dependencia, para que chicas y chicos de entre 16 y 25 años den su primer paso en el mundo del trabajo formal”, agregó en una publicación de “X”.

“Los jóvenes no son números ni estadísticas”

“Para nosotros, los jóvenes no son números ni estadísticas. Son cordobesas y cordobeses que merecen las mismas oportunidades, y que hoy sienten la angustia de no contar con un empleo que les permita crecer y proyectar su futuro”, sostuvo Llaryora.

Además agradeció “especialmente al sector privado cordobés por sumarse, acompañar y sostener esta propuesta, con el mismo compromiso de siempre para trabajar juntos por el #progreso de nuestra provincia”.

Dónde inscribirse para el PPP

A partir de este lunes 29 las inscripciones estarán abiertas en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar.