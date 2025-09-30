ANSES publicó todas las fechas de pago de octubre 2025: Atención jubilados y pensionados

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario completo de pagos de octubre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

ANSES anunció el nuevo monto de las Pensiones No Contributivas para octubre 2025

Vale recordar que en el décimo mes del año las prestaciones llegarán con un aumento del 1,88%, en línea con el índice de inflación de agosto, y tal como lo establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

De esta manera, tanto el haber mínimo como el máximo jubilatorio tendrán una suba que los sitúa en:

Haber Mínimo: $326.298,38 Haber Máximo: $2.195.679,22 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.039 Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62

Por otra parte, aún no se confirmó el pago la continuidad del bono complementario de $70.000, aunque todo hace suponer que será anunciado en los próximos días. Si llega a otorgarse, los haberes de los que menos cobran en ANSES quedarán de la siguiente manera con el bono:

Haber Mínimo Total (con bono): $396.298,38 PUAM Total (con bono): $331.039

En otro orden de cosas, al cierre de septiembre ANSES recordó que se ampliaron los beneficios para los jubilados y pensionados en lo que refiere a compras en supermercados, con 10% de descuento y en algunos casos 20%.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

• DNI terminados en 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4: 14 de octubre

• DNI terminados en 5: 15 de octubre

• DNI terminados en 6: 16 de octubre

• DNI terminados en 7: 17 de octubre

• DNI terminados en 8: 20 de octubre

• DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 17 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

El gobierno lanza un programa de descuentos a jubilados en 7000 supermercados adheridos: ¿De qué se trata?

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre