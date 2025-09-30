Corrientes: cuáles son los descuentos de supermercados para jubilados de ANSES

Luego de vetar los aumentos a los jubilados y pensionados, el Gobierno nacional puso en vigencia el nuevo Programa de Beneficios, una iniciativa destinada a mejorar los ingresos y el poder adquisitivo de más de 7 millones de beneficiarios de ANSES. La medida, que según el Ministerio de Capital Humano no tiene costo alguno para el Estado, busca generar un "círculo virtuoso" que impulse el comercio.

En la capital de Corrientes, los jubilados y pensionados tienen acceso directo a descuentos de hasta un 10% en solo dos cadenas de supermercados adheridas al programa general:

Día : con sucursal en avenida Libertad 5131. Ofrece el 10% en todos los rubros, con un tope de $2.000 por transacción, y es acumulable con otras promociones.

Carrefour: en sus locales de la peatonal Junín 1336 y avenida Pedro Ferré 2985. Brinda el 10% en todos los rubros, con un tope de $35.000, pero no es acumulable con otras promociones.

Además, en la ciudades de Goya (avenida de Los Primeros Concejales 256) y Bella Vista (avenida San Martín 1380) está el supermercado La Anónima, que se suma al programa lanzado por Nación. El comercio ofrece 10% sin tope en todos los rubros y no acumulable con otras promociones.

Descuentos bancarios adicionales y cuentas remuneradas

Los beneficios más amplios para los jubilados se obtienen a través de convenios con entidades bancarias, que suman reintegros y rendimientos:

Para quienes cobren sus haberes en el Banco Nación (BNA), el beneficio es doble. Accederán a un reintegro adicional y exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO con tarjetas de débito o crédito (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Adicionalmente, el banco depositará diariamente un porcentaje de remuneración (32% TNA) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobren en el Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas (con tope $20 mil pesos mensuales en supermercados, y $12 mil en farmacias y ópticas). Además, quienes posean una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre su dinero acreditado (33,2% TNA) sin tope de saldo a remunerar.

Un "círculo virtuoso" sin costo para el Estado

El programa del Gobierno, que incluye descuentos del 10% en diversas cadenas a nivel nacional (como Coto, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea, con la excepción de carnes, electro y marcas seleccionadas), busca no solo ayudar a los jubilados sino también impulsar el comercio al aumentar la clientela.

Esta iniciativa se suma a las mejoras anunciadas y contempladas en el presupuesto 2026, donde se prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones un 5 por ciento por encima de la inflación proyectada.