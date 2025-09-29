Sociedad Rural de Rosario: "No hay futuro con retenciones, hay riesgo de desaparición de productores"

La Sociedad Rural de Rosario reclamó la “reducción real” de las retenciones “tanto para la producción primaria como para la industria” y “dar inicio a las reformas tributaria y laboral para reactivar el país”.

Christian Buteler: “Esto es más cepo y una muy mala señal para el mercado”

Comunicado

“El actual esquema de DEX castiga a todos los eslabones de la cadena: el productor soporta un 26% y la industria un 24,5%”, explicó en un comunicado titulado “¡Basta de DEX, reformas ya!".

“Esta diferencia es arbitraria y distorsiona la competencia, pero el problema de fondo es aún mayor: los derechos de exportación son un freno directo a la inversión, a la generación de empleo y a la entrada de divisas que el país necesita con urgencia”, agregó la entidad.

Cachanosky: “Sin el apoyo de EE.UU. el especialista demostraba que no era especialista en crecimiento sin dinero”

“Reducción real” de las retenciones

Además sostuvo que “la Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento” al tiempo que exigió “que se equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia: reglas claras, competitivas y equitativas. El campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga”, aseguró en otra parte del documento.

“No hay futuro con retenciones. Hay presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores. El campo ya eligió crecer: ahora es el turno del Gobierno y todo el abanico político. Servimos a la Patria mejorando la Producción”, concluyó la Sociedad Rural de Rosario.