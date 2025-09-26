Christian Buteler: “Esto es más cepo y una muy mala señal para el mercado”

El economista Christian Buteler consideró que la reinstauración de una parte del cepo para personas humanas para evitar “el rulo” con el dólar “es más cepo y una muy mala señal para el mercado”.

Itai Hagman: “A los productores los cagaron de arriba de un puente”

“Esto es más cepo”

“El cepo es una continuidad de regulaciones, no es una sola medida. Son varias medidas que conforman el cepo. Lo que hoy acaban de hacer es volver a hacer un poco más fuerte el cepo. Esto es más cepo desde ya”, explicó el analista económico.

“Están viendo que pueden tener brecha en los próximos días probablemente porque parte de lo que se liquidó o se está liquidando iba a salir con los dólares financieros, y para evitar que esa brecha sea aprovechada comprando en el oficial y vendiendo en los financieros, quieren evitar eso”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“Porque eso es más demanda en el oficial, quieren evitar que el dólar oficial vuelva a subir rápidamente”, afirmó Buteler.

Arnaldo Bocco sobre el fin de las retenciones cero: "Fue una estafa total a los pequeños productores y chacareros"

“De manotazo de ahogado en manotazo de ahogado”

Además señaló que “esto que están haciendo genera incertidumbre, genera desconfianza, genera falta de credibilidad en un equipo y programa económico que viene perdiendo credibilidad en las últimas semanas a pasos agigantados”.

“No vienen pensándolo demasiado, sino que vienen de manotazo de ahogado en manotazo de ahogado. Hace tres meses que venimos de mala praxis en mala praxis”, enfatizó el economista.

Por último concluyó en que la medida anunciada después del mediodía del viernes “es una muy mala señal para el mercado”.