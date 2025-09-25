Arnaldo Bocco sobre el fin de las retenciones cero: "Fue una estafa total a los pequeños productores y chacareros"

El exdirector de Banco Central de la República Argentina (BCRA), Arnaldo Bocco, aseguró que el plan retenciones cero “fue una estafa total a los pequeños productores y chacareros”.

Además explicó que “la producción agrícola de Estados Unidos en el lugar donde somos competitivos va a China y tiene un 20% de arancel que pagar o sea que lo que venden a 100 entra a 120 y lo de Argentina va a entrar a menos de 100”.

“Ese dato hace que se rebele el sector exportador agroindustrial norteamericano y le diga a Bessent (Secretario del Tesoro de EE.UU.) ´no pará, vos estás tomando decisiones sobre el bolsillo nuestro, me estás jodiendo la hoja de balance entonces dale marcha atrás a esto porque vos lo estás ayudando a quienes nos están desalojando del mercado chino´, agregó en declaraciones a Radio 10.

“Automáticamente ves al secretario del Tesoro norteamericano obligando a la Argentina a retrotraer eso”, enfatizó el economista.

“Un negocio de un grupo de 15 empresas”

Bocco consideró que hay “una gran frustración” en los productores ya que “fue un negocio de comercio exterior de un grupo de 15 empresas” de las cuales “cuatro se llevan el 80% de este negocio”.

En este sentido estimó que son unos “1.500 millones de dólares que de esa manera en lugar de ir al Estado, se lo quedaron los exportadores”.

“Estafa total”

“Los chacareros que se habían hecho la ilusión de tener un mes o dos meses para llegar a los 7.000 millones y que le llegara un peso adicional especialmente a los chiquitos que ya liquidaron cosecha. Es una estafa total porque le ofrecieron algo que se lo quedaron 15” , aseveró.

“Hemos visto nosotros una situación novedosa porque era inesperado pero también al mismo tiempo la alegría costó poco para muchos sectores, cuando se llenaron el bolsillo un pequeño grupo”, insistió Bocco.