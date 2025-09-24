Massot: “Quiero dialogar pero en el Congreso, no viendo películas y comiendo asados en Olivos”

El diputado nacional Nicolás Massot aseguró que está “preparado para tener un diálogo que haga a las reformas estructurales y que abandone una vez por todas el fetiche que instalan cada vez que en la Argentina hay un principio de crisis, de ver cuándo termina el gobierno".

“Por supuesto que quiero dialogar, pero mis diálogos no son viendo películas y comiendo asados en Olivos, son en el Congreso, a la luz del día y con debates públicos”, recalcó el legislador de Encuentro Federal.

“Es imposible tener un diálogo de esa naturaleza institucional como corresponde si empezamos vilipendiando al Congreso”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

Críticas

“El gobierno termina de mínima el 10 de diciembre del 2027, lo tengo recontra claro. Tiene que haber una violación flagrante de la Constitución para que eso se discuta de otra manera”, afirmó Massot.

“No puede ser que por crisis económicas, que la Argentina tiene varias, empecemos inmediatamente a discutir eso”, insistió.

Además hizo la propuesta de “fortalecer institucionalmente al gobierno sea cual sea” desde los bloques legislativos y pidió que el Ejecutivo “entienda que necesita reconstruir mayorías”.

“Lamentablemente tenemos un Gobierno que dice a los cuatro vientos que lo único que va a buscar en esta elección es tratar de llegar al tercio defensivo de la Cámara de Diputados para poder seguir gobernando con decreto y con vetos”, cuestionó Massot.

Y de inmediato advirtió: “Para mí eso augura muy malos tiempos”.

“Cinismo”

“Tomar la decisión desesperada de quitar retenciones y no implementar la Ley de Discapacidad por ser anti sustentable es de un cinismo que no tiene igual”, cuestionó Massot.

“Por ahí es más fácil que paguen justo por pecadores y congelar las prestaciones. Ahí es donde se empiezan a generar los conflictos con sustento, donde el Gobierno, la segunda equivocación que hace es empezar a decirle a la gente que alzaba la voz ‘bueno, sos kuka’”, criticó el diputado nacional.

“No lo hubiéramos esperado a los dos meses de llegar el gobierno, lo que tampoco esperamos es que dos años la única creatividad del Gobierno sea congelarle las pensiones a todo el mundo, a los que realmente la necesitan y encima identificarlos políticamente, eso ya es un exceso”, finalizó Massot.