Facundo Manes: “Hunden el barco y festejan los salvavidas”

El diputado nacional Facundo Manes cuestionó el “salvavidas económico” alcanzado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Estados Unidos al asegurar que “hunden el barco y festejan los salvavidas”.

"No nos oponemos porque sí"

“Hemos visto suficientes canjes, acuerdos salvadores, ‘cuentos chinos’ y deudas estrafalarias como para plantear dudas legítimas: ¿de qué se trata este acuerdo? ¿a qué se comprometieron Milei y Caputo? ¿a cambio de qué?”, se preguntó el candidato a senador.

“No nos oponemos porque sí, solo queremos ser responsables”, aclaró Manes en una publicación de la red social “X”.

“Salvavidas económico”

“Estamos hablando de un salvavidas económico frente a una situación que generó el propio gobierno, de ahí nuestro reparo. El sentido común no es destituyente”, insistió.

“Si se trata de un acuerdo estratégico nacional es una decisión demasiado importante para que solo incluya al presidente, su hermana y el clan Menem”, argumentó Manes.

“Como el 25 de Mayo, en 2025 decimos: el pueblo quiere saber de qué se trata”, cerró el dirigente radical.