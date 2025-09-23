Pereda, de la Sociedad Rural: "Nos están dando una zanahoria que nos van a quitar y deja un sabor amargo"

“Sabemos que la medida no fue por nosotros, fue por ellos”, aseguró el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, al referirse a la quita de retenciones hasta el 31 de octubre anunciada por el gobierno nacional.

Elisa Carrió: "Toto, al único lugar que no vas es al cielo, que Dios te perdone"

“Conejo de la galera bastante fuerte”

"Es un conejo de la galera bastante fuerte. De un día para el otro subieron los precios un 25%, es muy fuerte, es una medida bien extraordinaria", sostuvo el dirigente al tiempo que consideró que “es injusto pensar en que todos los que vendieron antes no se beneficiaron por una cuestión de días".

"Nuestro reclamo es continuo, nos están dando una zanahoria que nos van a quitar y deja un sabor amargo. No va a ser grato para el productor agropecuario pasar de cobrar 360 a 300 dólares de nuevo", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Encuesta de Zuban Córdoba: crece la negatividad hacia Milei y el 60% pide un cambio de rumbo

“Es un hueso que no se va a querer soltar”

"Al sector agropecuario, que lidia con cosas que no puede controlar, le va a costar dejar la nueva medida. Es un hueso que no se va a querer soltar", aclaró Pereda.

También señaló que “son medidas que buscan ser sorpresivas para impactar en los mercados, y se logró".

"Cuando hay cuestiones que incluyen una ventana solamente, se van arbitrando y a veces los valores no quedan del lado del productor", analizó el ruralista.

"Lo que anunciaron ayer es que llegan hasta los 7 mil millones de dólares, por lo que cuando se llegue, se acaba ahí mismo el premio este, con lo cual se van a agolpar todos en la puerta”, cerró Pereda.