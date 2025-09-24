Cachanosky: “Sin el apoyo de EE.UU. el especialista demostraba que no era especialista en crecimiento sin dinero”

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Roberto Cachanosky, criticó al presidente Javier Milei al asegurar que “sin el apoyo de EE.UU. el especialista demostraba que no era especialista en crecimiento sin dinero”.

“O sea que si empieza una nueva era, lo de especialista en crecimiento con dinero o sin dinero era puro verso”, señaló el economista al comentar una publicación del ministro Luis “Toto” Caputo en la red social “X”.

De este modo Cachanosky criticó al presidente Javier Milei, quien se había presentado en el debate presidencial de las elecciones 2023 como “especialista de temas de crecimiento económico con y sin dinero”.

NOTICIA EN DESARROLLO



