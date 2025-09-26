Capitanich acusó al Gobierno de Milei de beneficiar a las cerealeras con una maniobra millonaria: “Es un fraude monumental”

El exgobernador chaqueño y candidato a senador nacional, Jorge Capitanich, lanzó críticas al Gobierno de Javier Milei por la decisión de eliminar por tres días las retenciones a las exportaciones agropecuarias, medida que, según advirtió, benefició a grandes grupos cerealeros con más de 1.700 millones de dólares y significó un grave perjuicio para el Estado nacional.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Capitanich calificó la decisión como “un fraude monumental y un escándalo sin precedentes”, al sostener que el oficialismo facilitó que las principales agroexportadoras liquidaran cerca de 7.000 millones de dólares en granos retenidos, sin que los pequeños productores obtuvieran beneficios directos y con una fuerte pérdida de ingresos fiscales.

“Un fraude a la administración pública”

Capitanich advirtió que la maniobra “constituye un fraude a la administración pública y un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y aseguró que la operación fue frenada únicamente por la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que habría presionado al Gobierno argentino por considerar que la medida favorecía a China en detrimento de los productores norteamericanos.

“Estamos ante una estafa piramidal extraordinaria que solo enriquece a un puñado de corporaciones, mientras el Estado pierde recursos estratégicos para financiar políticas públicas esenciales”, sostuvo el exmandatario provincial.

El dirigente peronista apuntó directamente contra el presidente Milei, a quien acusó de “celebrar el endeudamiento argentino arrastrándose ante Donald Trump” en lugar de defender la soberanía económica del país. “El pueblo trabajador y la industria nacional siguen perjudicados, mientras jueces y fiscales se ensañan únicamente contra la oposición y dejan impune la corrupción del poder económico”, remarcó.

“Ya se patinaron más de 80.000 millones de dólares y la situación del país sigue deteriorándose. Es hora de resolver las restricciones irresueltas, cumplir con las normas y ejecutar políticas que pongan en el centro a la soberanía, la producción y el empleo argentino", concluyó.