La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de octubre de 2025. La suba se aplica bajo la fórmula de movilidad previsional vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, registrado en 1,9%.

ANSES: jubilaciones y asignaciones aumentan 1,88% en octubre

Además, se mantiene el bono mensual de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos, lo que eleva considerablemente el ingreso de millones de beneficiarios en todo el país.

Nuevos montos de jubilaciones y pensiones en octubre 2025

Con el ajuste y el refuerzo económico, los montos definitivos serán los siguientes:

- Jubilación mínima: $326.304,88 más bono de $70.000, total $396.304,88.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96 más bono de $70.000, total $331.016,96.

- Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85 más bono de $70.000, total $298.381,85.

- Jubilación máxima: pasa de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

El bono de $70.000 se otorgará en su totalidad a quienes perciban la mínima y de manera proporcional hasta alcanzar ingresos de $396.304,88.

ANSES anunció el nuevo monto de las Pensiones No Contributivas para octubre 2025

Refuerzos para asignaciones familiares y AUH

El aumento también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las prestaciones familiares:

- AUH por hijo menor: $117.229,14 (se abona el 80%, es decir $93.783,31; el resto se libera con la Libreta AUH).

- AUH por hijo con discapacidad: $381.789,19, que se paga en su totalidad.

- Asignación Familiar por Hijo (tramo 1 de ingresos): $58.572,85.

- Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

Desde el organismo remarcaron que tanto el refuerzo como la actualización de haberes son medidas fundamentales para garantizar un piso de ingresos básicos a jubilados, pensionados y familias beneficiarias de la seguridad social.

lv / lr