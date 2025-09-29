Complemento Leche ANSES: requisitos, montos y fechas de cobro en octubre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante octubre de 2025 se acreditará el Complemento Leche junto con la Tarjeta Alimentar, dos refuerzos clave que apuntan a garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables del país.

Este beneficio, que se encuentra dentro del Plan 1000 Días, está destinado a madres gestantes que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta tres años.

El monto actualizado del Complemento Leche en octubre será de $43.522,29, y se deposita de manera automática en la misma cuenta en la que se cobra la AUH o la AUE. No requiere trámites adicionales: alcanza con estar registrada como beneficiaria y tener la prestación vigente.

La acreditación se efectúa en paralelo al calendario de pagos de ANSES, que se organiza según la terminación del número de documento. Para consultar la fecha exacta, cada titular puede ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y dirigirse a la sección Hijos > Mis asignaciones.

Además, este apoyo es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que significa que las familias pueden recibir ambos extras al mismo tiempo. En el caso de este programa, que se mantiene congelado desde 2024, los montos son los siguientes:

- Familias con un hijo: $52.250

- Familias con dos hijos: $81.936

- Familias con tres o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no permite la extracción de dinero en efectivo.

En paralelo, los titulares de la AUH verán un aumento del 1,9% en sus haberes, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, informado por el INDEC. De este modo, la prestación pasará a ser de $117.229,14 por hijo, aunque el monto percibido será de $93.783,31 ya que el 20% se retiene y se paga anualmente con la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el haber asciende a $381.789,19, mientras que la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $58.572,85.

Desde ANSES recordaron que estos refuerzos forman parte de la política pública para garantizar la nutrición y el acceso a derechos básicos en los primeros años de vida. “El objetivo es que ningún niño o niña quede sin la alimentación que necesita en una etapa fundamental de su desarrollo”, remarcaron.

