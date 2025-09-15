La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, a partir de octubre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $117.250,96 por cada hijo. Sin embargo, debido a la retención del 20% prevista en el régimen, el monto que las familias percibirán mes a mes será de $93.800,77.

La suba responde al mecanismo de movilidad mensual que se aplica desde abril de 2024, en el que los haberes sociales y previsionales se ajustan según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El dato de agosto, que marcó un alza del 1,9%, definió la variación para octubre.

Cómo queda el pago neto con la retención del 20%

El 20% retenido se paga de manera acumulada una vez al año, siempre que las familias presenten la Libreta AUH, documento que certifica la escolarización de los menores, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud. Este esquema busca incentivar la asistencia escolar y la protección sanitaria de los niños y adolescentes.

En el caso de la Asignación por Embarazo, el monto será idéntico al de la AUH: $117.250,96 brutos y $93.800,77 netos mensuales.

AUH por discapacidad: cuál es el monto en octubre 2025

Los titulares de la AUH por hijo con discapacidad recibirán un monto mayor: $402.831,11. Al igual que en el régimen general, el organismo liquida el 80% de forma mensual y el 20% restante al finalizar el año, una vez cumplidos los requisitos documentales.

Además de la AUH, las familias con hijos menores de tres años pueden acceder al Complemento Leche, que otorga un refuerzo de $40.000 para garantizar una adecuada alimentación en la primera infancia.

La actualización también repercute en jubilaciones y pensiones. El haber mínimo será de $326.304,88 sin bono y de $396.304,88 con el suplemento de $70.000, aún sujeto a confirmación oficial. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $261.039, que se eleva a $331.039 con el refuerzo.

La ANSES recordó que los pagos se acreditarán en las fechas estipuladas por el calendario oficial del organismo, disponible en su página web y canales de atención.

