Alerta ANSES: se definió cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre

Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2025, quedó definido que en octubre se aplicará un aumento del 1,9% a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Desde el inicio del mandato de Javier Milei, el sistema de movilidad previsional experimentó una modificación en su modalidad de ajuste. A partir de principios de 2024, las prestaciones de la ANSES se actualizan todos los meses siguiendo la variación del índice de precios.

Sandra Pettovello confirmó beneficios para los jubilados de ANSES

ANSES: suben las jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre

En la práctica, los haberes se corrigen tomando como referencia el último dato oficial de inflación difundido por el organismo estadístico. Así ocurrió en agosto, cuando las jubilaciones y demás beneficios sociales subieron 1,9% en línea con la cifra de julio.

Con la nueva actualización de octubre, la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a unos $326.363,44. Si el Ejecutivo resuelve sostener el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total rondará los $396.363,44. Ese mismo criterio se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos, que perciben el mismo monto.

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber mensual quedará en $261.090,91, mientras que la Prestación por Invalidez Laboral trepará a $228.454,72. Con el refuerzo adicional, los ingresos alcanzarían $331.090,91 y $298.454,72, respectivamente.

Respecto al resto de los programas sociales no contributivos, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será en octubre de $117.279,17 por hijo, mientras que la AUH con Discapacidad ascenderá a $381.868,16, siempre considerando el valor completo del beneficio.

Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto aumentarán en octubre de 2025

Jubilación mínima: $320.277,17 a $326.363,44 Pensión Universal para el Adulto Mayor: $256.221,70 a $261.090,91 Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $224.194,02 a $228.454,72 Pensión Madre de 7 hijos: $320.277,17 a $326.363,44 AUH: $115.088 a $117.279,17 AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745 a $381.868,16 Asignación Familiar por Hijo: $57.549 a $58.642,43 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379 a $190.939,20

Jubilaciones y pensiones: cómo quedarían en octubre de 2025 con bono incluido

Jubilación mínima: $390.277,17 a $396.363,44 Pensión Universal para el Adulto Mayor: $326.221,74 a $331.090,91 Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02 a $298.454,72 Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17 a $396.363,44

MFN