Inflación en Córdoba: se mantiene en 1,9% y sigue en línea con la nacional

Con la publicación de los datos de la inflación de agosto 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor en Córdoba.

En la provincia, el índice de precios al consumidor se mantuvo en 1,9% respecto a julio de 2025, en línea con la inflación nacional.

La Dirección General de Estadísticas y Censos destacó que los bienes experimentaron una variación mensual del 1,4% mientras que los servicios aumentaron un 2,7%.

Entre las categorías analizadas, Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad fue la que más creció, con un incremento del 3,8%, seguida de Enseñanza, que registró un aumento del 2,7%. Por otro lado, Indumentaria y Calzados tuvo la menor variación, cerrando en un -0,8%.

"La variación mensual del IPC-Cba en el mes de agosto se explica en gran medida por: Capítulo Alimentos y Bebidas; principalmente por el incremento en los precios medios de alimentos en restaurantes; de frutas; y de pan y cereales. Capítulo Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad; debido a las variaciones en la tarifa media de agua corriente; en el precio medio del alquiler de la vivienda; y en las tarifas de electricidad", precisaron desde la entidad.

Datos del Indec a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor de agosto se mantuvo en 1,9%, lo mismo en comparación a lo registrado en julio 2025 (1,9%). La inflación interanual alcanzó el 33,6%.

Según el Indec, el rubro que más subió en agosto fue Transporte, con un incremento del 3,6%, seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco, que registró un alza del 3,5%. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado tuvo la menor variación mensual, con -0,3%. Alimentos y bebidas, uno de los sectores más sensibles para los hogares, aumentó un 1,4% en relación con agosto.

Presupuesto familiar

En agosto de 2025, el valor de la Canasta Básica Alimentaria se situó en $1.160.780. Este monto es lo que una familia de cuatro integrantes necesita para evitar caer en la indigencia.