ANSES pagará un bono extra en septiembre 2025: quiénes pueden cobrarlo y cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que en septiembre de 2025 se acreditará un bono extra de $70.000 destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17, suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.

Este refuerzo previsional tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En septiembre, todos los haberes suben un 1,9% conforme al índice de inflación de julio, en línea con la nueva fórmula de movilidad.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:

Jubilación mínima: $320.277,17 Jubilación máxima: $2.155.162,17 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74 PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02

Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:

Jubilación mínima + bono: $390.277,17 PUAM + bono: $326.221,74 PNC + bono: $294.194,02

Calendario de pagos ANSES: septiembre 2025

Los cobros se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma completo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 8 de septiembre DNI 1: 9 de septiembre DNI 2: 10 de septiembre DNI 3: 11 de septiembre DNI 4: 12 de septiembre DNI 5: 15 de septiembre DNI 6: 16 de septiembre DNI 7: 17 de septiembre DNI 8: 18 de septiembre DNI 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 22 de septiembre DNI 2 y 3: 23 de septiembre DNI 4 y 5: 24 de septiembre DNI 6 y 7: 25 de septiembre DNI 8 y 9: 26 de septiembre

Asignaciones familiares, AUH y otras prestaciones

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0 al 9: del 8 al 19 de septiembre (uno por día hábil)

Asignación por Embarazo

DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 10 de septiembre DNI 2 y 3: 11 de septiembre DNI 4 y 5: 12 de septiembre DNI 6 y 7: 15 de septiembre DNI 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 8 de septiembre DNI 2 y 3: 9 de septiembre DNI 4 y 5: 10 de septiembre DNI 6 y 7: 11 de septiembre DNI 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI 0 y 1: 19 de septiembre DNI 2 y 3: 22 de septiembre DNI 4 y 5: 23 de septiembre DNI 6 y 7: 24 de septiembre DNI 8 y 9: 25 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones: del 3 de septiembre al 10 de octubre

Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional. Si el haber mensual está por debajo de los $390.277,17, el bono se depositará de manera automática en la misma fecha de cobro del haber principal.

lv / lr