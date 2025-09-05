ANSES pagará un bono extra en septiembre 2025: quiénes pueden cobrarlo y cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó que en septiembre de 2025 se acreditará un bono extra de $70.000 destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cumplan con una condición específica: percibir un haber menor a $390.277,17, suma que resulta de adicionar la jubilación mínima al monto del bono.
Este refuerzo previsional tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En septiembre, todos los haberes suben un 1,9% conforme al índice de inflación de julio, en línea con la nueva fórmula de movilidad.
Montos actualizados de jubilaciones y pensiones
Con el aumento mensual, así quedan los haberes para este mes:
Jubilación mínima: $320.277,17
Jubilación máxima: $2.155.162,17
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74
PNC (Pensión No Contributiva): $224.194,02
Con el bono incluido, los beneficiarios que califiquen recibirán:
Jubilación mínima + bono: $390.277,17
PUAM + bono: $326.221,74
PNC + bono: $294.194,02
Calendario de pagos ANSES: septiembre 2025
Los cobros se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma completo:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 8 de septiembre
DNI 1: 9 de septiembre
DNI 2: 10 de septiembre
DNI 3: 11 de septiembre
DNI 4: 12 de septiembre
DNI 5: 15 de septiembre
DNI 6: 16 de septiembre
DNI 7: 17 de septiembre
DNI 8: 18 de septiembre
DNI 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 22 de septiembre
DNI 2 y 3: 23 de septiembre
DNI 4 y 5: 24 de septiembre
DNI 6 y 7: 25 de septiembre
DNI 8 y 9: 26 de septiembre
Asignaciones familiares, AUH y otras prestaciones
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0 al 9: del 8 al 19 de septiembre (uno por día hábil)
Asignación por Embarazo
DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre
Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 10 de septiembre
DNI 2 y 3: 11 de septiembre
DNI 4 y 5: 12 de septiembre
DNI 6 y 7: 15 de septiembre
DNI 8 y 9: 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
DNI 0 y 1: 8 de septiembre
DNI 2 y 3: 9 de septiembre
DNI 4 y 5: 10 de septiembre
DNI 6 y 7: 11 de septiembre
DNI 8 y 9: 12 de septiembre
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
DNI 0 y 1: 19 de septiembre
DNI 2 y 3: 22 de septiembre
DNI 4 y 5: 23 de septiembre
DNI 6 y 7: 24 de septiembre
DNI 8 y 9: 25 de septiembre
Prestación por Desempleo Plan 2
Todas las terminaciones: del 3 de septiembre al 10 de octubre
Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional. Si el haber mensual está por debajo de los $390.277,17, el bono se depositará de manera automática en la misma fecha de cobro del haber principal.
