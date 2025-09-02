ANSES paga $390.277 en septiembre: quiénes acceden al aumento y al bono extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que a partir del lunes 8 de septiembre comenzará el cronograma de pagos correspondiente al noveno mes del año. Con la aplicación de la movilidad jubilatoria, los haberes tendrán un incremento del 1,9%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

ANSES septiembre de 2025: calendario de pagos para jubilados, AUH, PNC y planes sociales

En paralelo, el organismo previsional dispuso mantener el bono de $70.000 como refuerzo para proteger los ingresos de los sectores más vulnerables. De esta forma, el haber mínimo se fijó en $320.277,17 y, con el suplemento, los beneficiarios alcanzarán un ingreso total de $390.277,17.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El refuerzo será acreditado de manera automática junto con la jubilación o pensión:

Los jubilados y pensionados que perciban hasta $320.277,17 cobrarán el bono completo. Quienes reciban entre $320.277,18 y $390.277,16 accederán a un refuerzo proporcional para completar los $390.277,17.

También lo percibirán los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más, y las pensiones graciables.

ANSES publicó todas las fechas de pago de septiembre 2025 de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Jubilación mínima: $320.277,17 Con bono: $390.277,17 PUAM: $256.221,74 Jubilación máxima: $2.155.162,17

ANSES habilita el CODEM online: cómo obtener el comprobante de empadronamiento al instante

Cronograma de pagos de septiembre 2025

Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Entre los grupos más numerosos figuran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: del lunes 8 al viernes 19 de septiembre. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: del lunes 22 al viernes 26 de septiembre. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 19 de septiembre. Asignación por Embarazo: del 10 al 23 de septiembre. Prenatal y Maternidad: del 10 al 16 de septiembre. Pensiones no contributivas: del 8 al 12 de septiembre. Prestación por Desempleo Plan 1: del 19 al 25 de septiembre.

En todos los casos, el depósito se hará en las cuentas bancarias habituales y no será necesario realizar trámites adicionales.

lv / lr