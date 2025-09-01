La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de septiembre 2025, que establece las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes más bajos.

Jubilación mínima de ANSES en septiembre: cuánto cobrarán los jubilados con el bono incluido

Con el último ajuste por inflación, la jubilación mínima quedó en $320.277,18, cifra que con el bono alcanzará los $390.277,18. En tanto, la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto asciende a $256.221,74 más el bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) totalizan $294.194,02 con el refuerzo incluido.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre DNI terminados en 1: 9 de septiembre DNI terminados en 2: 10 de septiembre DNI terminados en 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4: 12 de septiembre DNI terminados en 5: 15 de septiembre DNI terminados en 6: 16 de septiembre DNI terminados en 7: 17 de septiembre DNI terminados en 8: 18 de septiembre DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Las asignaciones familiares de PNC estarán disponibles entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin importar la terminación del documento.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre DNI terminados en 1: 9 de septiembre DNI terminados en 2: 10 de septiembre DNI terminados en 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4: 12 de septiembre DNI terminados en 5: 15 de septiembre DNI terminados en 6: 16 de septiembre DNI terminados en 7: 17 de septiembre DNI terminados en 8: 18 de septiembre DNI terminados en 9: 19 de septiembre

AUH de ANSES: los montos y beneficios extra que se podrán cobrar en septiembre 2025

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre DNI terminados en 1: 11 de septiembre DNI terminados en 2: 12 de septiembre DNI terminados en 3: 15 de septiembre DNI terminados en 4: 16 de septiembre DNI terminados en 5: 17 de septiembre DNI terminados en 6: 18 de septiembre DNI terminados en 7: 19 de septiembre DNI terminados en 8: 22 de septiembre DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Plan 2

Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre

Montos de referencia en septiembre 2025

Jubilación mínima: $320.277,18 Jubilación máxima: $2.155.162,17 Bono extraordinario: $70.000 Jubilación mínima con bono: $390.277,18 PUAM con bono: $326.221,74 PNC con bono: $294.194,02

