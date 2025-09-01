La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de septiembre 2025, que establece las fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes más bajos.
Jubilación mínima de ANSES en septiembre: cuánto cobrarán los jubilados con el bono incluido
Con el último ajuste por inflación, la jubilación mínima quedó en $320.277,18, cifra que con el bono alcanzará los $390.277,18. En tanto, la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto asciende a $256.221,74 más el bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) totalizan $294.194,02 con el refuerzo incluido.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
ANSES y Banco Nación anunciaron beneficios para jubilados y pensionados en compras en supermercados
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Las asignaciones familiares de PNC estarán disponibles entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, sin importar la terminación del documento.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
AUH de ANSES: los montos y beneficios extra que se podrán cobrar en septiembre 2025
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
En el caso de la Asignación por Maternidad, se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo
Plan 1
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
Plan 2
Todas las terminaciones: del 3 al 10 de septiembre
Montos de referencia en septiembre 2025
Jubilación mínima: $320.277,18
Jubilación máxima: $2.155.162,17
Bono extraordinario: $70.000
Jubilación mínima con bono: $390.277,18
PUAM con bono: $326.221,74
PNC con bono: $294.194,02
lv / lr