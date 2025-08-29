Jubilación mínima de ANSES en septiembre: cuánto cobrarán los jubilados con el bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto que percibirán los jubilados de la mínima en septiembre. La actualización contempla el aumento de la fórmula de movilidad y el pago de un bono extraordinario que el Gobierno mantiene vigente.

Con el ajuste del 1,9 %, el haber mínimo quedará fijado en $320.277,17. A ese monto se suma el refuerzo de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes cobran la jubilación mínima alcanzará los $390.277.

El bono será acreditado de forma automática junto con los haberes y alcanzará también a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. Para los jubilados y pensionados que perciban más de la mínima pero no superen los $390.277, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar ese tope. Quienes superen ese monto no recibirán el beneficio.

El esquema mantiene congelado el valor del bono en $70.000, luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley que preveía elevarlo a $110.000 y aplicar un incremento del 7,2 % sobre los haberes. De esta manera, las subas mensuales continúan atadas a la fórmula de movilidad, que ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Calendario de pagos de septiembre para jubilados de la mínima

Los pagos comenzarán el lunes 8 de septiembre y se extenderán hasta el 19, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre DNI terminados en 1: 9 de septiembre DNI terminados en 2: 10 de septiembre DNI terminados en 3: 11 de septiembre DNI terminados en 4: 12 de septiembre DNI terminados en 5: 15 de septiembre DNI terminados en 6: 16 de septiembre DNI terminados en 7: 17 de septiembre DNI terminados en 8: 18 de septiembre DNI terminados en 9: 19 de septiembre

En tanto, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobrarán entre el 22 y el 26 de septiembre, también según la terminación del documento.

La medida se enmarca en un contexto en el que el Gobierno busca sostener los ingresos de los adultos mayores más vulnerables, aunque las organizaciones de jubilados y opositores insisten en la necesidad de recomponer el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

