En un año se triplicó la cantidad de empleados y jubilados que pagan Ganancias

Desde la restitución del Impuesto a las Ganancias por parte del Congreso de la Nación el año pasad, más de 1 millón de trabajadores y jubilados fueron alcanzados por este gravamen.

El tributo alcanzó a 999.507 empleados y 183.472 jubilados en junio de 2025, lo cual generó retenciones por $444.066 millones, según datos que surgen del informe que Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entregó al Congreso.

Ganancias: actualización de escalas y deducciones para empleados en relación de dependencia

En junio de 2024, los alcanzados por el tributo eran 370.916 trabajadores y 16.412 jubilados y pensionados que generaron una recaudación de $293.968 millones.

De esta manera, se triplicó en un año la cantidad de contribuyentes, tras el levantamiento de la reducción en la alícuota que se había implementado en los últimos meses del 2023 durante la presidencia de Alberto Fernández.

Este ingreso de dinero adicional con el que cuenta la administración central, mejora al superávit fiscal de las cuentas públicas. Algo que en este periodo actual de elecciones le sienta bien al gobierno para reforzar uno de sus principales pilares de campaña.

Las medidas que anunció Milei para "blindar el superávit fiscal"

Además, significa un alivio para las arcas provinciales, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable. También, este impuesto contiene el mayor incremento en la recaudación, en comparación con el resto de los tributos que componen la recaudación nacional.

¿A partir de qué sueldo se comienza a pagar Ganancias?

En el primer semestre de 2025, el mínimo no imponible de Ganancias era $2.280.700 brutos (es decir, antes de los descuentos aplicables) para un trabajador soltero y sin hijos, y de $3.005.029 para alguien casado y con dos hijos.

Tras el ajuste por inflación en el primer semestre, desde julio el mínimo no imponible ascendió a $2.843.180 brutos para un trabajador soltero y $3.771.045 para alguien casado y con dos hijos.

GZ