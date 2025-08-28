Septiembre llega con aumentos: transporte, agua, gas y colegios

Septiembre llega con nuevos aumentos en rubros sensibles como transporte, alquileres, salud, educación y combustibles. En algunos casos se trata de ajustes postergados de meses anteriores como en los combustibles, en otros son estacionales y también acuerdos que se anunciaron en el Boletín Oficial.

- Transporte público: el boleto mínimo del colectivo subirá alrededor de 3,9%, por lo que el valor pasará a ser de 526,13 pesos en la Ciudad y 529,25 pesos en el conurbano bonaerense. Por su parte, el pasaje de subte tendrá una suba de 3,87%, por lo que pasará a costar 1.071 pesos. Estos nuevos valores corresponden a una actualización que corresponde al mecanismo de ajuste para estos servicios de transporte, en que aumenta todos los meses de acuerdo a la inflación más un adicional del 2%.

- Prepagas: las empresas de medicina privada aumentarán con porcentajes que rondarán entre el 1,68% y el 1,9%. Estos aumentos se suman a los ajustes que vienen aplicando de manera mensual desde que comenzó este año.

- Educación: tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la provincia de Buenos Aires, se autorizó la actualización para los colegios que reciben aporte estatal. En los colegios bonaerenses el incremento rondará el 2,8% y en la Ciudad será de 3,2%. Este aumento empezara a tener vigencia con inicio del último trimestre del ciclo lectivo.

- Combustibles: en septiembre el Gobierno deberá actualizar impuestos que se postergaron durante 2024 y el primer trimestre del 2025, por lo que tanto naftas y gasoil podrían llegar a tener aumentos significativos de hasta el 15%. Por lo que es de esperar que se opte por prorrogar algunas actualizaciones y así el Ejecutivo evitara un salto inflacionario.

- Agua, mediante la Resolución SOP 11/25 la Autoridad de Aplicación limitó al 1% la modificación mensual establecida en la fórmula de actualización establecida en el Artículo 2° de la Resolución SOP 9-24.

- Gas: el Ministerio de Economía resolvió en la Resolución 1253/2025 publicada en el Boletín Oficial, que se aplicará un recargo del 6,8% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). De esta manera, se intentará reforzar el financiamiento de los subsidios a usuarios residenciales. Estas nuevas tarifas contempla factores como el nivel de ingresos, el régimen de zona fría, el consumo industrial y comercial como también más de 3.000 variantes diferentes en todo el país.

