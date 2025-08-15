Santa Cruz es la provincia más costosa para llenar el changuito, según un informe privado

Santa Cruz es la provincia que lidera el ranking nacional con un costo de $769.319 para una compra mensual típica de alimentos y bebidas en supermercados, seguida por Chubut ($759.467) y Tierra del Fuego ($751.937), según el informe “El Changuito Federal” de la consultora Analytica del mes de julio de 2025,

El relevamiento realizado sobre el consumo de una familia tipo de clase media, también identifica cuáles son las provincias más económicas: Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579).

Durante julio, las mayores subas en el costo del changuito se dieron en Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%).

Por el contrario, los incrementos más bajos se registraron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%), evidenciando de esta manera que ser la provincia más cara no necesariamente implica tener las mayores variaciones mensuales.

Los datos, obtenidos a partir de relevamientos online que mantienen constante la marca y cantidad de cada producto, muestran que las regiones patagónicas concentran gran parte de los valores más altos.

Los consumidores utilizan cada vez más la tarjeta de crédito para comprar alimentos en los supermercados

En cambio, las provincias del noreste argentino lideran el grupo de las más económicas, una brecha que supera los $77.000 entre los extremos del ranking.

¿Cuánto aumentó cada provincia?

Si se observan los valores absolutos en pesos, Catamarca encabeza la lista con un incremento de $34.000 respecto a junio, seguida por Corrientes (+$29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139). Las subas más leves se detectaron en Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997).

En cuanto a productos, el pan lactal fue uno de los que más aumentó, con subas superiores al 5% en la mayoría de las provincias, excepto en Catamarca, La Rioja y Jujuy donde rondó el 2,5% al 2,9%. El azúcar también registró alzas generalizadas, en su mayoría de entre el 3% y 5%, aunque en San Juan y Misiones superó el 7%. El café instantáneo y las supremas de pollo tuvieron incrementos moderados, con menores variaciones en provincias patagónicas.

La suba del dólar impacta en los costos y los supermercados reciben aumentos en los precios

Aun así, no todos los precios subieron: la lata de choclo cayó hasta un 5,5% en Chaco y el dulce de leche se abarató hasta un 4,5% en CABA. Estos descensos, aunque puntuales, muestran que algunos productos clave lograron contener sus valores en un contexto general de aumentos.

GZ / lr