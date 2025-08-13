La inflación de julio fue de 1,9% y marcó la segunda suba mensual consecutiva

La inflación de julio fue de 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y sumó el segundo mes consecutivo de suba. La inflación acumulada es de 17,3% en los últimos siete meses, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

La inflación núcleo fue de 1,5%, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1% y en regulados de 2,3%. La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018, destacaron desde el Ministerio de Economía.

La inflación interanual se ubicó en 36,6%, "registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020", señalaron desde la cartera que conduce Luis Caputo. La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6%.

"La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7% y fue la más baja desde noviembre de 2017", agregaron desde Economía.

En desarrollo...