Luis Caputo anunció la aprobación del séptimo proyecto del RIGI

El ministro de Economía, Luis Caputo anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el séptimo proyecto.

Se trata del Parque Eólico Olavarría, presentado por PCR y Acindar, por una inversión de más de US$ 250 millones. Con esta aprobación, los proyectos ya suman más de US$ 13.000 millones en inversiones.

El parque tendrá 180 megavatios de potencia en una primera etapa y su energía servirá para abastecer a las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar en Argentina.

Minería en San Juan: anuncian inversión récord para extraer cobre cerca de la frontera con Chile

Acindar y PCR son socias en la compañía GEAR I (Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A.) que actualmente opera el Parque Renovable San Luis Norte con una potencia total de 112,5 MW, situado en la localidad de Toro Negro, departamento de Belgrano.

En la presentación del proyecto a fines del año pasado para su aprobación en el marco del RIGI, las empresas indicaron que la iniciativa se ejecutará junto a importantes obras del sistema de transporte a realizarse en las Estaciones Transformadoras de Ezeiza y Olavarría de forma de poder ampliar la capacidad de transmisión en el corredor de la Línea de Alta Tensión de 500kv que une Bahía Blanca con Abasto, suelo bonaerense.

Los planes también incluyen la ampliación del Parque de San Luis agregando un módulo solar de 18 MW.

Los proyectos aprobados previamente por el RIGI

Parque Solar El Quemado (inversión por US$ 211 millones). Oleoducto Vaca Muerta Sur (inversión por US$ 2.486 millones). Planta de licuefacción de GNL (inversión por US$ 6.878 millones). Proyecto Río Tinto (inversión por US$ 2.724 millones). Planta siderúrgica Sidersa (inversión por US$ 286 millones). ProyectoGalán Litio (inversión por US$ 217 millones)

lm/ML