Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, advirtió sobre aumentos en las tarifas de luz y gas que, en algunos casos, pasaron de $15.000 a más de $200.000 y afirmó que esta medida es “totalmente ilegal” y que detrás hay “un negocio financiero”.

“Es una ilegalidad que te quieran cobrar, y tiene como objetivo solucionar su problema financiero jugando con tu plata”, manifestó Boada en declaraciones a radio Rivadavia.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre de 2025 con el aumento y el bono

Desde la entidad informaron que recibieron múltiples denuncias de usuarios cuyas facturas se multiplicaron hasta diez veces. “Hemos tenido casos de facturas exorbitantes, donde la empresa decía que los usuarios debían pagarla y luego se la devolvían. Eso es ilegal”, apuntó el directivo.

Boada comentó que ante una factura con cobros indebidos lo correcto es no pagarla y pedir la refacturación. Las devoluciones deben ser efectivas, inmediatas y por el total que corresponda. Además, frente a un problema con la factura, recomendó realizar el reclamo con la entidad para recibir asistencia

Agregó que no pueden cortar el servicio únicamente porque venza una factura, sino que antes deben enviar una intimación. “Hasta que no te llegue la intimación, no te van a ir a cortar la luz”, aseguró.

Percepción pública: 7 de cada 10 argentinos desconfían de los datos de inflación del INDEC

Finalmente, cuestionó a las grandes empresas prestadoras: sostuvo que suelen repetir prácticas generalizadas que consisten en aplicar aumentos desproporcionados —en muchos casos mediante débito automático— para intentar solucionar sus dificultades económicas y financieras.

En el plano general, durante agosto las facturas de electricidad, gas y agua continuaron actualizándose mensualmente en línea con la inflación. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la electricidad tuvo un aumento promedio del 2%; el gas subió entre 2,6% y 2,8%, y el agua incrementó alrededor de 1% en su factura.

BGD/ML