Reapareció Karina Milei y aseguró: “Vinimos para que no nos roben más”

En medio del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que la salpica con un presunto 3% de los medicamentos con descuentos de la Droguería Suizo Argentina, Karina Milei reapareció en público este sábado en La Matanza. Lejos de referirse al caso, dio un mensaje proselitista y aseguró: “Vinimos para que no nos roben más”.

En una “Jornada de formación de fiscales” de la provincia de Buenos Aires, Karina Milei se subió al escenario y envió un mensaje directo a la oposición. El encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales.

“Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera”, destacó la secretaria General de la Presidencia ante los asistentes. Entonces reforzó el motivo central de la convocatoria: “Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”, dijo de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

“Realmente, gracias, sé que somos todos los que queremos 'Kirchnerismo, nunca más'. Queremos terminar con esto, estamos todos acá por la misma misión: que Argentina sea libre”, agregó la hermana del presidente. Las imágenes de su discurso se conocieron este domingo, a pesar de que el evento del que participaron José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja, Leila Gianni y Maximiliano Bondarenko ocurrió el sábado.

Posteriormente, una cuenta no oficial de la secretaria celebró la convocatoria: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”. Karina Milei, en su cuenta oficial, no tuitea desde antes del escándalo del ANDIS, cuando se cruzó con Pamela David por un supuesto reloj de 35 mil dólares.

La extraña defensa de Javier Milei a su hermana Karina: “Única excepción”

Este domingo por la noche, el periodista Luis Majul mostró en su programa de LN+ un mensaje enviado por el presidente, referido al escándalo que explotó la semana pasada. “No pudo haber sucedido, igual ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro, y sin importar el rango, ¡eh! Pero es a cualquiera, con una única excepción: mi hermana Karina”, aseguró Javier Milei.

La aparición de Karina del sábado se produjo en un contexto sumamente crítico para ella y el Gobierno. La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la ANDIS. Audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.

Kicillof sobre las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad: “Esto requiere celeridad de la Justicia porque es de enorme gravedad”

Lo que aterroriza a la Casa Rosada no es lo que ya se escuchó, que nadie negó, sino las versiones que empezaron a circular este fin de semana sobre que Spagnuolo podría "decirle la verdad" a la Justicia, algo que habría sostenido en el seno de su familia. Y todavía más, hay quienes ya lo ven como un posible "arrepentido", si su situación judicial llegara a complicarse.

Los audios no sólo incriminan a la hermana del Presidente y a Eduardo “Lule” Menem, sino también directamente a Javier Milei, cuya decisión de echar tanto a Spagnuolo como a Daniel Garbellini, junto con la inmediata intervención del organismo, aporta un dato clave que refuerza la veracidad de los audios. Lo inquietante es que aún nadie sabe quién grabó los audios, ni cómo salieron a la luz. Eso desespera al Gobierno, que no sabe a quién culpar "por el desastre".

