Javier MIlei insiste con la utilización del Nunca Más para asociarlo al kirchnerismo en la campaña para las elecciones de septiembre. En la misma línea del lanzamiento de La Libertad Avanza en La Matanza, el Presidente compartió en sus redes un spot que define al la provincia de Buenos Aires como un "infierno" donde "pasan los año y todo empeora".

Un locutor va narrando sobre las imágenes que muestran escenas de robos violentos, abandono, pobreza y otras situaciones, a la vez que exhibe a dirigentes como el gobernador Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner, el excandidato presidencial Sergio Massa y el sindicalista docente Roberto Baradel.

"Kirchnerismo nunca más", remata el video, insistiendo con la frase y la tipografía característica a del libro que presentó el informe de la Conadep sobre las consecuencias del Terrorismo de Estado en la última dictadura.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...

LT