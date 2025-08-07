jueves 07 de agosto de 2025
POLITICA
ELECCIONES 2025

Javier Milei arrancó la campaña electoral con un acto en La Matanza: “Kirchnerismo Nunca Más”

El Presidente dio el puntapié inicial a la campaña electoral con un acto en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei
Javier Milei | La Libertad Avanza

El presidente, Javier Milei, dio el puntapié inicial a la campaña electoral con un acto en la provincia de Buenos Aires. Lo acompañan en el acto en la ciudad de la Matanza Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Oscar Liberman, Diego Valenzuela, Karina Milei, Gonzalo Cabezas, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Alejandro Speroni, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni , José Luis Espert y Cristian Ritondo.

En desarrollo

