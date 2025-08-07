Javier Milei arrancó la campaña electoral con un acto en La Matanza: “Kirchnerismo Nunca Más”

El presidente, Javier Milei, dio el puntapié inicial a la campaña electoral con un acto en la provincia de Buenos Aires. Lo acompañan en el acto en la ciudad de la Matanza Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Oscar Liberman, Diego Valenzuela, Karina Milei, Gonzalo Cabezas, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Alejandro Speroni, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni , José Luis Espert y Cristian Ritondo.

En desarrollo

