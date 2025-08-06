La policía reprimió con gas lacrimógeno y camiones hidrantes a periodistas que cubrían la marcha de los jubilados

Lula González, periodista de El Destape, denunció en el programa "QR" la represión sufrida en carne propia a manos de la Policía Federal durante la tarde de este miércoles en inmediaciones del Congreso Nacional. En conexión telefónica por la pantalla de Bravo TV, relató cómo los trabajadores de prensa que cubrían una nueva marcha de los jubilados fueron repelidos con gas lacrimógeno y camiones hidrantes, y remarcó que la violencia de los efectivos no tuvo razón de ser.

González precisó que la avanzada policial contra ella y sus colegas comenzó en las cercanías del Congreso, donde se encontraba cubriendo la manifestación. Según su testimonio, los efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Federal bloquearon las calles laterales y formaron un cerco para impedir el avance de manifestantes.

La periodista relató que de poco le sirvió usar una máscara de protección. "No tengo miedo pero tomo recaudos", relató. También denunció que otros colegas, como Rodrigo Abd, fotoperiodista galardonado internacionalmente, fueron golpeados de forma directa. “La violencia no distinguió entre manifestantes y cronistas”, puntualizó.

Para González, “la intención es clara: infundir miedo y silenciar”, y subrayó que diversos periodistas fueron reprimidos aún estando sobre la vereda. A pesar de las agresiones, los periodistas continuaron registrando cómo las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia desmedida a jubilados, manifestantes y cronistas.

LB / FPT